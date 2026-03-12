El colorete en polvo de Yves Saint Laurent que mejor sienta baja a mitad de precio en Primor ¡y se está agotando!

Si te gusta el maquillaje y sigues las tendencias, seguro que en alguna ocasión te has encontrado con el colorete en polvo Make Me Blush de Yves Saint Laurent. Lo has visto en tiendas, lo utiliza alguna de tus creadoras de contenido favoritas y, por supuesto, lo tienen los maquilladores profesionales. Ahora bien, ¿merece la pena gastarse 55€ en un colorete?

No todo el mundo puede ni quiere, más aún cuando hay fórmulas más baratas en el mercado. ¿Y si te decimos que el colorete en polvo de Yves Saint Laurent está rebajado a mitad de precio en Primor? Así seguro que te lo piensas, porque el capricho es mucho más económico. Y de paso tendrás en tu neceser una fórmula que sienta de maravilla a todo tipo de pieles y con la que también estarás cuidando tu piel. ¡Aprovecha la oportunidad!

Razones para comprar el colorete Make Me Blush de Yves Saint Laurent

Cobertura modulable para conseguir un rubor sutil o un color más intenso.

Textura ultrasuave que se funde con la piel para un resultado natural.

Fórmula enriquecida con escualano y aceite de rosa mosqueta para hidratar.

Disponible en 9 tonos y 3 acabados distintos.

100% resistente al agua.

El toque saludable y luminoso que necesitan tus mejillas

colorete Make Me Blush Yves Saint Laurent

Si eres de las que piensa que el blush nunca es suficiente, el colorete en polvo Make Me Blush de Yves Saint Laurent es para ti. Aunque no sea la fórmula más económica del mercado, merece cada euro que cuesta. Conseguirás un acabado natural, luminoso e hidratado, porque la fórmula no se asienta en líneas de expresión y además es capaz de corregir imperfecciones.

Al aplicarlo, el resultado es un rubor muy natural con un efecto lifting. Además, está disponible en distintos acabados para jugar con la intensidad y el reflejo de la luz sobre la piel. Y con una cobertura 100% modulable para esos días en los que te apetezca lucir un blush mucho más intenso.

Cómo aplicar correctamente este colorete en polvo

¿Alguna vez has pensado que el colorete no es para ti, que no te sienta bien o no le favorece a tus facciones? Quizá es que no has dado con la manera correcta de aplicarlo. Todo depende del efecto que quieras conseguir y de tu tipo de rostro:

Rubor : utiliza una brocha para colorete y difumina sobre la parte superior de los pómulos con movimientos circulares.

: utiliza una brocha para colorete y difumina sobre la parte superior de los pómulos con movimientos circulares. Efecto : comienza desde la parte alta del pómulo hasta la base para realzar la estructura del rostro.

: comienza desde la parte alta del pómulo hasta la base para realzar la estructura del rostro. Draping perfecto : coloca el colorete desde la parte superior del pómulo hasta la sien.

: coloca el colorete desde la parte superior del pómulo hasta la sien. Sun-kissed: para ese efecto más veraniego, aplica un poco en la zona baja de la nariz y difumina hacia las mejillas.

El truco para que el colorete te quede perfecto es aplicar poca cantidad al principio e ir modulando a medida que te sientas cómoda. Pero estamos convencidos de que con el Make Me Blush de Yves Saint Laurent conseguirás un resultado muy favorecedor desde el primer día. ¡Aprovecha la superoferta!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.