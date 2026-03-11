Regalazo para el Día del Padre: así es la afeitadora eléctrica Philips más respetuosa con la piel

¿Buscas regalo para el Día del Padre? Queda poco más de una semana para el 19 de marzo, tiempo suficiente para encontrar algo especial y que te llegue a tiempo. Y nosotros hemos fichado la afeitadora eléctrica Philips Shaver Series 5000, un 'comodín' con el que es imposible no acertar.

Sobre todo, si buscas regalar belleza y un dispositivo mucho más respetuoso con la piel que las cuchillas desechables. Es rápido, cómodo, fácil de usar y resistente al agua, pero lo mejor es que esta afeitadora Philips está rebajada un 45% en los Días Naranjas de PcComponentes. ¡Terminan el 15 de marzo!

Lo más destacado de esta afeitadora eléctrica Philips

Hasta 50 minutos de autonomía con una carga de 1 hora + función de carga rápida de 5 minutos.

Cabezales flexibles 360º que se adaptan al contorno del rostro y al cuello.

Uso en seco o en mojado para un afeitado con espuma, gel o en la ducha.

Incluye recortador de precisión para patillas, bigote o pequeños detalles en la barba.

El afeitado más rápido y cómodo sin irritar la piel

afeitadora eléctrica Philips Shaver Series

La afeitadora eléctrica Philips Shaver Series 5000 es una de las más vendidas de la marca y también de los Días Naranjas de PcComponentes. Una de las razones son sus cuchillas autoafilables, que cortan el vello en una sola pasada para no tener que insistir varias veces en la misma zona ni irritar la piel. Y es infinitamente más respetuosa que las cuchillas de toda la vida.

El sistema rotativo con tres cuchillas sigue el contorno del rostro, lo que viene muy bien en la mandíbula o en el cuello. Además, los cabezales flexibles giran en distintas direcciones para adaptarse todavía mejor. Y lo que más nos gusta: es una afeitadora eléctrica Philips perfecta para un retoque rápido, pero también para un afeitado con más tiempo, con gel, espuma e incluso en la ducha.

¿Para qué padres es perfecta?

Esta afeitadora eléctrica es un regalazo para este Día del Padre, sobre todo para los hombres que:

Se afeitan varias veces a la semana y quieren reducir la irritación en la piel (está diseñada para pieles sensibles).

Tienen distintos hábitos, unos días prefieren un afeitado rápido en seco y otros días le dedican más tiempo con espuma o gel.

Se preocupan por cuidar su estética y quieren llevar la barba siempre perfecta sin acudir a una barbería muy a menudo.

Hay métodos rápidos, otros que son respetuosos con la piel y otros fáciles de usar, pero es difícil encontrar un dispositivo que sea un 10 en todos los aspectos. Hasta ahora, porque esta afeitadora eléctrica Philips cumple con creces y además ahora la tienes rebajada a menos de 60€ solo en los Días Naranjas de PcComponentes, ¡aprovéchalo!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.