Nuevos HUAWEI FreeBuds Pro 5: características, novedades y ofertas del Aniversario

El nuevo modelo de auriculares sin cable de HUAWEI se estrena en España con una promoción por el 6º Aniversario de HUAWEI Store.

Hay ocasiones en las que toca celebrar a lo grande, y HUAWEI tiene claro que esta es una de ellas. La famosa marca de dispositivos está celebrando el 6º Aniversario de HUAWEI Store con grandes descuentos y un lanzamiento muy especial. Del 2 al 31 de marzo, la tienda oficial está tirando la casa por la ventana multiplicando por 10 los puntos de las compras, rebajando productos nuevos e incluso con el cupón A12HWANIVAECM que trae un descuento adicional del 12% en cada compra.

Pero, como hemos dicho, esta celebración también trae novedades, y una de las más top son los nuevos HUAWEI FreeBuds Pro 5. Unos auriculares inalámbricos que llegan con un descuento de 40 € con el cupón AFB5PTD y un récord bajo el brazo: son los primeros del mundo que utilizan una tecnología de doble motor para conseguir una cancelación de ruido única en el mercado. Sigue leyendo, vamos a contarte más.

HUAWEI FreeBuds Pro 5: sonido envolvente sin un ápice de ruido

La gran novedad de estos auriculares recién llegados a España está en cómo HUAWEI ha replanteado la cancelación activa de ruido con ellos. Los FreeBuds Pro 5 usan IA junto con el sistema Dual-Engine, con dos motores que trabajan en tándem: por un lado, el driver dual magnético ultra lineal se ocupa de los ruidos graves y persistentes; por otro lado, el micro diafragma planar ultrafino neutraliza los sonidos agudos y repentinos. Tras todo esto se encuentra el sistema MIMO AI Sensing, que se encarga de procesar datos de ruido hasta 400.000 veces por segundo para coordinar ambos drivers en tiempo real.

¿Y cuánto mejora esto respecto a la generación anterior? Un 220% más de rendimiento en cancelación de ruido, con capacidad para mantener conversaciones nítidas incluso en entornos de hasta 100 decibelios. Para que os hagáis una idea, eso equivale a estar en primera fila en un concierto de rock.

Pero estos cascos son mucho más que cancelación de ruido. El silencio absoluto no siempre es lo más conveniente, y HUAWEI lo sabe. Por eso cuentan con el Awareness Mode, que integra el sonido ambiente de forma natural usando sus micrófonos junto con la IA para que puedas seguir escuchando lo que importa sin quitarte los auriculares. Y esto, a su vez, se combina con el Volumen Adaptativo, que ajusta el nivel de reproducción de forma automática según el entorno sin que tengas que tocar nada.

Por supuesto, hay que hablar sobre el apartado sonoro de los FreeBuds Pro 5. Este modelo usa el códec L2HC 4.0, consiguiendo un audio sin pérdidas de hasta 2,3 Mbps con un rango de respuesta que llega a los 48 KHz. ¿Qué significa esto? Que el retardo es prácticamente nulo con el dispositivo con el que se conecten, y que además logran unos agudos tan cristalinos como profundos son sus graves, consiguiendo un nivel de detalle ideal para música, cine y videojuegos.

Además, cuentan con cuatro perfiles de sonido que se adaptan perfectamente a podcasts, series, música y lo que quieras. Hasta las llamadas salen bien paradas con ellos, no solo gracias a estos perfiles, sino también a sus tres micrófonos junto con el micro de conducción ósea. Los cuatro trabajan juntos para filtrar el ruido ambiental y captar la voz para conseguir llamadas nítidas incluso con vientos de 36 kilómetros por hora.

Los nuevos FreeBuds Pro 5: Sonido 360º

Otra de las novedades de los nuevos auriculares sin cable de HUAWEI es su función de sonido espacial ilimitado. Esto quiere decir el sonido se escucha como si viniera de diferentes direcciones alrededor de ti (360°), creando una sensación más inmersiva, parecida a estar en un cine o en un concierto.

A nivel de diseño, los HUAWEI FreeBuds Pro 5 destacan por estrenar el concepto Star Oval, con una superficie de corte diamantado que crea un juego de luces y sombras muy reconocible. Están disponibles en cuatro colores (Arena, Blanco, Gris y Azul). El último es el más llamativo gracias sobre todo a su estuche de cuero vegano con cobertura 3D.

¿Y la autonomía? Pues otra buena noticia, ya que ofrecen hasta 9 horas con una sola carga (6 con cancelación de ruido activa) y hasta 38 horas en total con el estuche de carga. Además, tienen certificado IP57 de resistencia (IP54 en el estuche) y conexión Bluetooth 6 simultánea con dos dispositivos para que no tengas que tocar nada para cambiar de uno a otro.

Un modelo puntero que llega con un precio de 199 €, pero que puedes conseguir por 159 € usando el código de descuento AFB5PTD en la HUAWEI Store. Tienes hasta el 5 de abril para hacerte con los FreeBuds Pro 5 a este precio, y además te llevas 12 meses gratis de HUAWEI Care con tu compra.

Con una propuesta tan sólida a todos los niveles, un precio más que competitivo y en pleno marco del 6º Aniversario de Huawei Store, los HUAWEI FreeBuds Pro 5 tienen todas las papeletas para convertirse en los auriculares inalámbricos favoritos del año. Si quieres un buen sonido en cualquier parte, aquí lo tienes.

