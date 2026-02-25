Esta es la regla número 1 de la cosmética coreana para tener una piel sana y luminosa: ¿la cumples?

La cosmética coreana ha conseguido hacerse un hueco en el sector beauty por su filosofía y porque permite conseguir ese efecto glass skin con el que todas soñamos. Pero el paso más importante de una rutina coreana no es el sérum, ni la esencia, ni siquiera la mascarilla. La regla número 1 es el protector solar en cualquier época del año.

Si has cometido el error de no utilizarlo durante el invierno, al menos deberías retomar el hábito ahora que vuelve a salir el sol y que estamos cerca de la primavera, aunque la piel necesite protección los 365 días del año. Y la fórmula estrella de cosmética coreana es el protector solar d'alba Piedmont, pues lleva meses siendo el más vendido de Amazon en la categoría de cremas solares. Además, ¡está rebajado a menos de 20€!

Beneficios de este protector solar d'alba

Protección alta SPF50+ que previene manchas y envejecimiento prematuro.

Fórmula ligera que no deja residuos blancos en la piel.

Enriquecido con trufa blanca del Piamonte y Vitamina E, que es antioxidante.

Acabado rosado brillante que unifica el tono y consigue un efecto buena cara.

La protección diaria que necesitas para iluminar y tratar la piel

protector solar d'alba

¿Quieres saber por qué el protector solar d'alba Piedmont arrasa en ventas? Porque protege y cuida la piel al mismo tiempo. Lo más importante es que incluye un SPF de 57,3 y un PFA de 19,70, lo que se traduce en la protección máxima para el rostro. Además, el acabado rosado ayuda a iluminar el rostro y a conseguir un efecto buena cara sin maquillaje.

El secreto está en la combinación de trufa blanca italiana con tocoferol (vitamina E), que aporta antioxidantes y protege la piel frente al estrés ambiental. Es decir, que cuanto más uses el protector solar, más uniforme y luminosa tendrás la piel esta primavera.

Otras reglas de cosmética coreana para cuidar tu piel

La cosmética coreana (también conocida como K-Beauty) tiene una filosofía centrada en la salud de la piel. Es decir, la prioridad es conseguir una dermis cuidada, sana y luminosa a través de fórmulas de origen natural y respetuosas.

Uno de los pilares es la doble limpieza (limpiador en aceite y uno a base de agua) para eliminar toda la suciedad. También lo es la hidratación por capas, es decir, con fórmulas como tónicos, esencias y sérums antes de la crema hidratante.

En total, la rutina coreana original tiene 10 pasos, pero la puedes simplificar en los más importantes. El último siempre debe ser el protector solar.

Si te apetece introducir poco a poco la cosmética coreana en tu rutina, este protector solar de d'alba es un buen producto para empezar. Además, es imprescindible protegerte de los rayos UVA y UVB para evitar manchas solares, problemas en la piel o envejecimiento prematuro. Aprovecha su precio en Amazon.

