Así es la aspiradora sin cable 2 en 1 que necesitas en casa: aspira, friega y se limpia sola

Todos necesitamos algún dispositivo en casa para aspirar el suelo y limpiar a fondo, y si el tuyo está llegando al final de su vida útil, ¿por qué no lo cambias por uno de los mejores del mercado? Las aspiradoras sin cable son la referencia, porque aspiran, barren y friegan de forma inalámbrica y presumen de buenas cifras de autonomía para limpiar toda la casa.

Es más, la tecnología de estos dispositivos cada vez es más avanzada para eliminar polvo, migas, pelos de mascotas y hasta derrames de líquidos en una sola pasada. Y si no, que se lo digan a la aspiradora sin cable Wet&Dry Serie 8000 de AEG, una de las últimas ofertas de las Rebajas de Invierno en la que ahora te puedes ahorrar 100€. ¡Te va a salvar la vida en casa!

Las 5 características más top de esta aspiradora sin cable

Motor Inverter con hasta 18.800 Pa de potencia que puede con todo tipo de suciedad seca y húmeda. Autonomía de hasta 35 minutos en modo automático y cobertura de 150 m². Boquilla TriAction con sistema DualBrush que elimina hasta el 99% de residuos secos en suelos duros. Sistema de autolimpieza y autosecado que aclara los rodillos a 700 rpm y los seca hasta 70ºC. Detecta de manera inteligente la suciedad y ajusta la potencia.

Limpia, friega y se limpia sola para que no pierdas tiempo

aspiradora sin cable Wet&Dry Serie 8000 AEG

La aspiradora sin cable Wet&Dry Serie 8000 de AEG tiene muchísimos aspectos interesantes. El primero es el sistema DualSpray y los rodillos DualBrush, que aspiran y friegan a la vez para que solo tengas que pasar la aspiradora una vez. Y sin necesidad de cambiar de cabezal ni de accesorio. Incluye un depósito de agua limpia de 650 ml y otro de agua sucia de 570 ml que trabajan por separado.

Así, la limpieza es mucho más higiénica y te complicas menos la vida al vaciar y aclarar los depósitos. Otra de las características a las que le vas a sacar mucho partido es a la función de autolimpieza, pues los rodillos se lavan y se secan solos con aire caliente. Además, incluye varios accesorios, incluida una unidad de mano extraíble para sofás, colchones o para llevarte al coche.

¿Para quién es la aspiradora sin cable perfecta?

En realidad, esta aspiradora sin cable AEG rebajada encaja muy bien en todos los hogares, aunque le vas a sacar el máximo partido en todas estas situaciones:

Si vives con niños o mascotas, porque siempre hay migas en el suelo, derrames de líquidos o pelos.

Tienes una casa mediana de menos de 150 m² y quieres una aspiradora para limpiar del tirón sin tener que cargarla a mitad de la limpieza.

Buscas una alternativa más cómoda a la fregona de toda la vida.

Quieres versatilidad y que tu nueva aspiradora también se pueda convertir en un dispositivo de mano.

¿La quieres? Está en oferta en las Rebajas de Invierno de AEG, con descuentos de hasta el 60% en los mejores electrodomésticos. Eso sí, terminan este 1 de marzo, ¡así que date prisa!

