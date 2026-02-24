"Mis gatas están encantadas": este es el comedero automático que necesitas si pasas mucho tiempo fuera de casa

¿Conoces los comederos automáticos para gatos? Es la manera más cómoda de controlar la alimentación de tu mascota, aunque no estés en casa. Solo necesitas llenar el depósito, programarlo y es el propio dispositivo el que se encarga de dispensar la comida en los horarios que hayas establecido.

Viene muy bien en cualquier hogar, pero mucho más si trabajas todo el día fuera de casa, tienes horarios complicados o necesitas mantener una rutina para tu pequeño felino. Y sirve también para cualquier otro animal. Uno de los modelos más avanzados (y top ventas en Amazon) es el comedero para gatos automático de Friendhund, ahora rebajado a menos de 40€. Cuidar la alimentación de tu mascota nunca había sido tan fácil.

Ventajas de tener este comedero para gatos en casa

Control desde la app Smart Life para programar y ajustar comidas en cualquier momento.

Capacidad de 7 litros para almacenar comida para varias semanas.

Hasta 30 comidas al día, configurables entre 1 y 12 porciones por toma.

Modo de alimentación lenta que libera una porción por minuto.

Así es el comedero automático para gatos que organiza la alimentación

comedero gatos f

El comedero para gatos automático de Friendhund es un avance que necesitas tener en casa si tienes mascotas. Este modelo en concreto permite gestionar las raciones desde una app móvil (Android e iOS), establecer horarios, ajustar cantidades y hasta revisar el historial de alimentación. Incluso puedes compartir el acceso con otros miembros de tu familia a cargo de la alimentación del animal.

Un punto muy a favor es que es un comedero automático para gatos con Wi-Fi compatible con redes de 2,4 GHz y 5 GHz. Es decir, que reduce al máximo los problemas de conexión para que puedas controlarlo en remoto fácilmente. Tiene, además, un depósito de 7 litros para almacenar hasta 2,5 kilos de alimento seco.

Reseñas del comedero automático para gatos de Friendhund

Este comedero automático para gatos tiene más de 1.000 reseñas positivas en Amazon, y algunos usuarios destacan que:

"Puedes programar el número de comidas que quieras, cada una con el número de porciones que quieras. Uso muy flexible".

"Mis gatas están encantadas y yo más tranquila cuando paso el día fuera. Es puntual, app muy fácil y además ayuda a controlar lo que comen".

"Llevamos varios meses desde la compra funcionando perfectamente, no ha habido contratiempos. Llenas el depósito, lo programas y te olvidas".

Este es el comedero automático para gatos que tienen ya miles de hogares. Por eso es el más vendido de Amazon y va a seguir siéndolo con el descuentazo del 31% que tiene por tiempo limitado. ¡Una ganga!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.