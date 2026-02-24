Adiós a barrer y fregar el suelo: PcComponentes tira la casa por la ventana y rebaja 530€ este robot aspirador

¿Cuánto tiempo dedicas a la semana a limpiar en casa? Sea cual sea tu respuesta, puedes reducir la cifra a 0 minutos, al menos en todo lo relacionado con aspirar, barrer y fregar el suelo. El 'truco' está en darle una oportunidad a los robots aspiradores, que llevan años despuntando en el mercado y cada vez incluyen tecnología más avanzada para hacernos la vida mucho más fácil.

Ahora, mapean tu casa de arriba a abajo con sensores 3D, reconocen las alfombras, ajustan la potencia según el tipo de suciedad y de superficie, y hasta se limpian solos al terminar. Y sin gastarte un dineral como seguramente pienses, porque PcComponentes ha empezado la semana tirando la casa por la ventana y ha rebajado el robot aspirador Dreame L40 Ultra a menos de 470€ (antes costaba 999€). ¿A qué esperas?

Puntos fuertes de este robot aspirador Dreame

11.000 Pa de potencia de succión para eliminar polvo incrustrado y pelos de mascotas.

Autonomía de hasta 194 minutos gracias a la batería de 5.200 mAh.

Base 7 en 1 que vacía el polvo, lava y seca las mopas con aire caliente.

Fregado con agua caliente a 65ºC para desincrustar manchas difíciles.

Limpieza autónoma total en casas grandes y con mascotas

Dream-l40

El robot aspirador Dreame L40 Ultra tiene muchísimo que aportar en tu casa. Para empezar, una combinación de navegación láser LSD con sensores RGB para que el robot mapee toda la casa, sea capaz de identificar zonas más sucias y optimice cada pasada. Es decir, que no necesita insistir varias veces en la misma habitación, porque la deja limpia a la primera.

También funciona muy bien si tienes distintos tipos de suelo en casa, porque detecta alfombras y aumenta automáticamente la potencia mientras aspira. Y si friega, eleva la mopa o evita la zona para no mojarlas. Puede superar obstáculos de hasta 22 mm y colarse debajo de muebles, sofás y camas.

¿Merece la pena comprar este robot aspirador en PcComponentes?

Lo primero que debes saber para tomar la mejor decisión es que este es un robot aspirador de gama alta y de ahí que originalmente cueste casi 1.000€. Esas características premium se traducen en tecnología avanzada para aspirar, barrer y fregar el suelo en casa con un mantenimiento mínimo.

Si lo comparamos con otros robots aspiradores del mercado, encontramos una autonomía cercana a las 3 horas, y hoy en día muy pocos pueden llegar a esas cifras. Si llevabas tiempo pensando en darle una oportunidad al robot aspirador, ahora PcComponentes lo rebaja 530€, así que esta oferta merece mucho la pena.

El precio pasa de 999€ a solo 469€, pero ojo, porque es una oferta disponible solo por tiempo limitado. ¡Y sabemos que va a volar!

