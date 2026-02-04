¿Has oido hablar de los despertadores que simulan el amanecer? este es el motivo por el que lo expertos lo recomiendan

¿Eres de dormir con el móvil en la mesita de noche? Si es así, seguramente lo utilices también para poner la alarma, pero los expertos cada vez refuerzan más la idea de que debes sacar el smartphone de tu dormitorio. Por las notificaciones, la luz azul de la pantalla y porque la alarma es mucho más brusca. Por eso, lo ideal es que lo cambies por un despertador que simule el amanecer.

Es una alternativa mucho más respetuosa con el cuerpo, porque estos dispositivos utilizan una luz progresiva que imita la salida del sol. Y con un sonido también suave que aumenta de manera gradual para evitar los sobresaltos que te sacan del sueño de golpe. Como el despertador que simula el amanecer de Suright, ahora rebajado en Amazon a menos de 40€. Vas a notar la diferencia desde la primera noche.

Beneficios de tener un despertador que simula el amanecer

Despertar progresivo con luz que pasa del 10% al 100% y evita sobresaltos.

Mejora la sensación de descanso al activar el cuerpo de manera más natural.

Funciona también como luz nocturna o lámpara ambiental para el dormitorio.

Permite personalizar horarios, brillo y volumen según tu rutina.

Así te puedes despertar con luz y sonido natural adaptados a tu ritmo

Despertador amanecer suright

Lo mejor del despertador que simula el amanecer de Suright es la personalización. La luz se puede empezar a encender entre 10 y 60 minutos antes de la hora a la que te quieras despertar, para ajustarlo al tiempo que necesites. Por la noche, es justo al contrario, pues crea un efecto atardecer para relajarte antes de dormir.

A esto se le suman 22 ambientes distintos que van desde ruido blanco hasta sonidos de naturaleza para despertarte con más tranquilidad. Además, se puede conectar por Bluetooth al móvil para ampliar las posibilidades (música, pódcasts…). Y con 20 niveles de intensidad y varios niveles para la pantalla de la hora.

Preguntas frecuentes

¿No conocías los despertadores que simulan el amanecer? Son los más recomendados por los expertos, y a continuación respondemos a las preguntas más frecuentes para ayudarte a elegir.

¿Qué es un despertador que simula el amanecer y para qué sirve?

Es un reloj que simula la salida del sol con una iluminación gradual antes de que suene la alarma para despertarte de forma más natural.

¿Es adecuado para personas que duermen profundamente?

Sí y, de hecho, es el perfil más acertado. Combina luz progresiva con sonidos y alarmas ajustables para facilitar el despertar incluso a las personas a las que más le cuesta.

¿Se puede usar como lámpara de noche?

Sí, y como lámpara ambiental e incluso luz de lectura, porque en todo momento podrás ajustar la intensidad.

¿Incluye sonido, además de la luz?

Dispone de 22 sonidos naturales y radio FM, además de conexión Bluetooth para reproducir audio desde el móvil.

Este despertador que simula el amanecer y el atardecer es totalmente ajustable a tus gustos y necesidades, y lo mejor es que está rebajado a menos de 40€ en Amazon. ¡Dale una oportunidad!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.