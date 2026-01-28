¿Funcionan los parches para granos? Los dermatólogos responden a la moda viral

Los parches para granos llevan años existiendo, aunque se han puesto muy de moda en los últimos meses. Su uso es tan sencillo como colocarlos justo encima de un granito con el fin de que baje la hinchazón o mejore su aspecto en unas pocas horas, pero ¿de verdad funcionan? Los dermatólogos advierten de que hay granos que es mejor dejar secar al aire, pero si están muy inflamados, te duelen o quieres evitar la tentación de explotarlos, los parches son perfectos.

Suelen estar hechos de hidrocoloide, un material médico que favorece la cicatrización. Es decir, que crea una protección alrededor del granito para reducir la inflamación y evitar que empeoremos la lesión. Si tienes acné puntual o te salen granitos por cambios hormonales, tienes que probar los parches para granos invisibles de Daidora, ahora rebajados en Amazon a menos de 8€.

Beneficios de los parches para granos de Daidora

Absorben impurezas durante la noche y reducen el grano en pocas horas.

Protegen la zona frente al roce, la suciedad y la tentación tocarnos el grano con las manos sucias.

Diseño ultrafino y transparente que no se nota que lo llevas puesto.

Incluye parches en dos tamaños distintos para adaptarse a cada tipo de grano.

La solución para tratar granos sin castigar la piel ni dejar marcas

Los parches para granos invisibles de Daidora actúan de forma localizada y respetuosa sobre las lesiones en la piel. El hidrocoloide médico crea un 'microentorno' que absorbe el exceso de secreción del grano en un periodo de entre 6 y 8 horas, lo que ayuda a que baje la inflamación y a calmar la piel.

Son impermeables y transpirables al mismo tiempo, lo que significa que se mantienen en su sitio por la noche e incluso si los utilizas fuera de casa. Estos parches para granos rebajados están disponibles en dos tamaños, tienen un acabado transparente que no se nota y serán tu salvación, porque los granitos siempre aparecen en los momentos más inoportunos.

Preguntas frecuentes

Si necesitas despejar algunas dudas más antes de comprar unos parches para granos, consulta las preguntas más frecuentes a continuación.

¿Para qué tipo de granos funcionan mejor estos parches?

En granos inflamados, con punto blanco o en proceso de cicatrización. No están prensados para tratar acné severo.

¿Cuánto tiempo hay que llevar el parche puesto?

Lo ideal es entre 6 y 8 horas. Muchas personas lo usan durante toda la noche.

¿Se pueden usar debajo del maquillaje?

Como son finos y transparentes, se pueden disimular con algo de maquillaje, aunque el resultado dependerá del tipo de piel y de producto.

¿Estos parches para granos son adecuados para pieles sensibles?

Sí, porque no contienen ingredientes agresivos ni que puedan irritar la piel.

Si tienes acné persistente, lo ideal es que consultes con un dermatólogo, pero estos parches de Daidora son ideales para granitos puntuales, reducir la inflamación cuando te duele y no tocarlos. El pack de 360 unidades ¡cuesta menos de 8€ en Amazon!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.