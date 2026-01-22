No siempre necesitas un portátil: esta tablet lo tiene todo para trabajar, estudiar y ver series

Las tablets han encontrado en los últimos años su sitio en el mercado. Pasaron de crecer una brutalidad a quedar relegadas a un segundo plano a medida que aparecieron los portátiles más modernos, y ahora vuelven a recuperar ese espacio. La razón es sencilla, porque este 2026 priorizamos lo cómodo, práctico y funcional.

Y no, no siempre necesitas comprarte el portátil de última generación. Si no le vas a dar un uso intenso y solo necesitas una pantalla para consultar información del trabajo, estudiar o ver películas y series, la tablet Xiaomi Redmi Pad 2 es perfecta. Tiene buena batería, una pantalla de 11 pulgadas y un precio contra el que nadie puede competir. ¡Menos de 140€ en las ofertas de enero de PcComponentes!

Las características favoritas de los usuarios

Pantalla de 11 pulgadas para leer, trabajar o ver contenidos sin forzar la vista.

Batería de 9000 mAh y autonomía extendida para seguirte siempre el ritmo.

Sonido envolvente que mejora el ocio y las videollamadas.

Rendimiento muy fluido para abrir varias apps al mismo tiempo.

Una tablet Xiaomi cómoda para usar todas las horas que quieras

tablet Xiaomi Redmi Pad

Hay muchísimas cosas que nos gustan de la tablet Xiaomi Redmi Pad 2, empezando por la pantalla de 11 pulgadas con una resolución 2,5K. En la práctica, esto se traduce en más espacio para trabajar con documentos, editar fotos o ver una serie con todo lujo de detalles. Y si quieres jugar a videojuegos, la tasa de refresco de 90 Hz hace que sea una tablet muy fluida.

Si nos metemos en sus prestaciones, incorpora un procesador MediaTek de 6 nm con 4 GB de RAM, a lo que hay que sumarle los 128 GB de almacenamiento. Más que suficiente para el uso estándar que cualquiera le podemos dar. También incluye certificación de baja emisión de luz azul para cuidar tu vista.

Últimos días para aprovechar las ofertas de enero de PcComponentes

Las ofertas de enero llegaron hace ya unos días a PcComponentes, y están en su recta final. Aterrizaron en la plataforma para hacernos más fácil la cuesta de enero y que no podamos resistirnos a sus precios, ¡y vaya si lo han conseguido! Después de varias semanas activos, los descuentos de hasta el 50% en la mejor tecnología se despiden el 25 de enero.

Pero la buena noticia, si todavía no has hecho tus compras, es que tienes varios días más por delante. Puedes fichar esta tablet Xiaomi o navegar por su catálogo en busca de algún chollo en portátiles, monitores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos para el hogar y muchos más dispositivos.

Si buscas un dispositivo con fines personales y profesionales, la respuesta no siempre está en un portátil. De hecho, esta tablet Xiaomi Redmi Pad 2 ha ganado muchos adeptos por sus prestaciones ¡y también por su precio! Consíguela ahora rebajadísima.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.