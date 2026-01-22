Dime dónde vives y te diré si necesitas tener un deshumidificador en casa

Tan malo es tener unos niveles de humedad muy altos en casa como muy bajos. Lo primero provoca manchas en las paredes, olor a cerrado y la sensación constante de que hay humedad y frío en el ambiente. Lo segundo, por el contrario, genera una sensación de sequedad que no es buena para la garganta, la piel ni las vías respiratorias. Y, por suerte, las dos situaciones tienen fácil solución: con un deshumidificador y un humidificador, respectivamente.

Esta vez, vamos a hablar del deshumidificador, un dispositivo que extrae el exceso de humedad del aire. Tiene mucho sentido en zonas de costa, viviendas orientadas al norte, casas mal ventiladas o lugares en los que hay mucha humedad durante todo el año. Si es tu caso, hemos fichado en las ofertas de enero de Cecotec el deshumidificador Big Dry 9000, ahora rebajado a menos de 160€ (antes casi 200€) solo por tiempo limitado. ¡Te contamos todo!

Lo más destacado de este deshumidificador

Reduce los niveles de humedad en casa en poco tiempo.

Cobertura amplia (hasta 250 m³/h) para estancias grandes sin necesidad de moverlo.

Lo puedes controlar desde el móvil para encenderlo o apagarlo aunque no estés en casa.

Funcionamiento silencioso que no molesta.

Así reduce la humedad en casa este deshumidificador Cecotec

deshumidificador Big Dry

El deshumidificador Big Dry 9000 tiene una capacidad de extracción de hasta 20 litros al día, lo que significa que podrás mantener a raya la humedad en casa, incluso en viviendas en las que siempre aparece este problema. Una forma cómoda y sencilla de tener un ambiente mucho más agradable.

Por supuesto, en todo momento podrás ajustar el nivel de humedad entre un 40% y un 80%. Los expertos recomiendan mantener los niveles de humedad en un punto intermedio y priorizar el equilibrio, porque tan malo es tener demasiada humedad como resecar muchísimo el ambiente.

¿Dónde tiene sentido colocar en casa un deshumidificador?

Tener un deshumidificador en casa ya es un buen primer paso, pero ojo con dónde lo colocas. Los expertos señalan que lo ideal es tenerlo en estancias con más niveles de humedad, como el salón, un despacho o las zonas comunes. Siempre sobre un suelo plano y con espacio libre alrededor para que el aire circule correctamente. Por el contrario, evita estos lugares:

Habitaciones con mucha ropa o muebles.

Esquinas, porque el aparato no podrá trabajar bien.

Ni en la cocina ni en el baño, por el vapor, el valor y el agua que suele haber en estos espacios.

Armarios y espacios cerrados.

¿Lo sabías? ¿Alguna vez has notado niveles de humedad muy altos en casa? Este deshumidificador de Cecotec es la solución a todos tus problemas y vas a notar su presencia desde el primer día. ¡Aprovecha que está rebajado a menos de 160€!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.