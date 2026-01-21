Así es el electrodoméstico 2 en 1 de Cecotec que cocina pizzas, pollo asado y patatas crujientes
Es un horno freidora de aire 'comodín' que sustituye a un electrodoméstico y consigue resultados crujientes y con menos grasas en poco tiempo.
¿Tienes en casa algún electrodoméstico multifunción? Es decir, los que están preparados para hacer las funciones de varios aparatos. Si es así, seguro que te ahorraste dinero al comprarlos y que ganas mucho tiempo a diario, y es justo lo que puedes hacer con el horno freidora de aire Bake&Fry 1500 Touch de Cecotec. Va a ser tu mejor descubrimiento del año.
Por fuera, parece un horno compacto o una freidora de aire grande, pero lo que no imaginas es que tenga las 2 funciones en 1. Funciona con aire caliente para conseguir resultados crujientes por fuera y jugosos por dentro, sin aceite y con mucha menos grasa. Y si quieres este aparato en tu cocina, Cecotec lo acaba de rebajar un 35% en sus rebajas de enero. ¡Date prisa!
Ventajas de tener un dispositivo 2 en 1 en casa
- Hornea y fríe con aire caliente sin cambiar de electrodoméstico.
- 15 litros de capacidad en un tamaño compacto.
- Ahorra tiempo en la cocina con sus 1700 W de potencia.
- Incluye accesorios (bandeja de hornear, recogemigas, parrilla, cesta de freír, cesta giratoria, rustidor y mango) para ampliar sus funciones.
Este horno freidora de aire hace tu vida más fácil
Lo que más nos gusta del horno freidora de aire Bake&Fry 1500 Touch de Cecotec es la capacidad que tiene para adaptarse a cualquier receta. En todo momento podrás ajustar la temperatura entre 60ºC y 230ºC y, además, incluye todas las funciones que puedas imaginas. Sirve para cocinar, gratinar, asar carnes o verduras y hasta para deshidratar alimentos.
Incluyen 10 menús pre-configurados para cocinar platos habituales (patatas fritas, alitas de pollo, pizza, hornear, grill...) y hasta para recalentar sin que la comida se quede seca. Y todo con un diseño original en acero inoxidable y un kit de accesorios incluido que amplía sus funciones.
Preguntas frecuentes sobre el horno freidora de aire de Cecotec
Lo normal es encontrar el horno y la freidora de aire por separado, pero Cecotec los ha unido en un electrodoméstico que ya está dando mucho que hablar. ¡Respondemos a todas tus preguntas!
¿Qué diferencia hay entre un horno freidora de aire y una air fryer convencional?
La principal diferencia está en que el primero es más versátil y permite hornear, asar y gratinar, además de freír con aire caliente. Las air fryers suelen estar más limitadas a este uso.
¿Es suficiente la capacidad de 15 litros para una familia?
Sí, porque permite preparar raciones bastante generosas y cocinar piezas enteras, como un pollo pequeño.
¿Consume mucha electricidad?
Sus 1700 W de potencia son suficientes para cocinar rápido y eficiente, así que reduce tiempos de uso frente a un horno de toda la vida.
¿Es complicado usar este horno freidora de aire Cecotec si no tengo experiencia?
En absoluto. Incluye una pantalla táctil y programas automáticos para los que son menos cocinillas.
¿Dudas resueltas? Ahora sí, deberías fichar este horno freidora de aire en las rebajas de enero de Cecotec, porque está rebajado a menos de 90€ solo por tiempo limitado. ¡Aprovecha!
