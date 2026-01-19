Esta marca reinventa la clásica cafetera italiana con un diseño moderno y un sabor todavía mejor

La cafetera italiana es un clásico que jamás pasará de moda, tampoco este 2026, aunque tú creas que sí. De hecho, ha sobrevivido a cápsulas, a superautomáticas y a otras modas pasajeras. ¿Por qué? Porque no tiene rival a la hora de preparar una buena taza de café con un sabor intenso y un aroma que se cuela en toda la casa.

Y aunque no suelen ser muy compatibles con las prisas, las cafeteras italianas eléctricas están ganando mucho terreno, porque mantienen la esencia de siempre, pero encajan mejor en el ritmo actual. Como la cafetera Thera Moka Electric de Create, con un diseño que te va a alucinar y ahora rebajada en AliExpress. ¡Fíchala ya!

Lo que más nos gusta de esta cafetera italiana

Café listo en solo 5 minutos.

Capacidad para preparar hasta 6 tazas a la vez.

Mantiene el café caliente durante bastante tiempo.

Base giratoria para colocarla y servir desde cualquier lado.

Prepara un café con sabor y aroma en menos tiempo

cafetera Thera Moka Electric Create

La gran ventaja de esta cafetera Thera Moka Electric de Create es que simplifica mucho el proceso sin alterar el resultado. Es decir, solo tienes que darle al botón y esperar unos minutos, sin vigilar el fuego ni calcular el tiempo que ha pasado para retirarla.

Además, tiene una potencia de 480 W para alcanzar la temperatura adecuada en poco tiempo, lo que se traduce en que tendrás tu café listo en solo 5 minutos. Y con un acabado disponible en tres colores (Moca, Blanco Roto y Sage) para que elijas el que mejor encaje con tu cocina.

¿Merece la pena pasarse a una cafetera italiana?

La mayoría de hogares tienen una cafetera de cápsulas o una automática, y la italiana en ningún caso viene a reemplazarlas por completo. De hecho, las cafeteras de toda la vida son mejores para conseguir un sabor más intenso y menos aguado en comparación con otros métodos.

Por ejemplo, en comparación con las cápsulas, es más fácil controlar el café y se generan menos residuos. Y también es más sencilla de utilizar y ocupa menos espacio que una superautomática. Y la versión eléctrica de esta cafetera italiana elimina uno de sus impedimentos, como es tener que depender de la cocina.

¿La quieres en casa? Esta cafetera italiana de Create demuestra por qué estos pequeños electrodomésticos nunca van a pasar de moda. Seguirán muy presentes en 2026, así que aprovecha que cuesta menos de 31€, ¡por tiempo limitado!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.