Alégrate el Blue Monday con el espejo rosa de Ikea que le va a dar vida a cualquier rincón de tu casa

¿Te has enterado de que hoy es el día más triste del año? Los expertos lo bautizan como el Blue Monday y coincide siempre con el tercer lunes del año, porque confluyen varios factores que hacen que tengamos una carga negativa en el cuerpo (cuesta de enero, frío, abandonamos los propósitos de Año Nuevo, vemos las vacaciones muy lejanas...). Este año, la mejor manera de alegrarte este lunes tan lunes es con el espejo rosa que hemos fichado en Ikea.

La marca sueca lo define como "el espejo que te sacará una sonrisa" y razón no le falta, porque es imposible que no le dé vida a tu casa. Es el espejo rosa PRUNKHALLON, ideal para cualquier rincón y ahora rebajado en su outlet por menos de 12€. ¿A qué esperas?

Puntos fuertes de este espejo de Ikea

Diseño ondulado que rompe con la monotonía en casa.

Color rosa pastel que le da un toque alegre y divertido a tu casa, sin llegar a ser infantil.

Aporta más luz y sensación de amplitud a cualquier estancia.

No pesa y es muy fácil de colocar en casa.

El espejo de Ikea más divertido y alegre para tu casa

espejo PRUNKHALLON

El espejo rosa PRUNKHALLON de Ikea está pensado para ser funcional, pero también tiene una carga estética muy grande. Lo querrás en casa por el color, el diseño ondulado y por la vida que le da a cualquier rincón. De hecho, es el típico accesorio que hace que tu hogar tenga mucha más personalidad.

No satura el espacio, queda bien incluso en casas minimalistas y además tiene un efecto trasero que lo separa ligeramente de la pared. En otras palabras, evita que quede plano y hace un efecto curioso que aporta profundidad.

¿En qué zona de la casa queda mejor? Ideas y consejos de decoración

Si has decidido darte un capricho este Blue Monday (el precio también acompaña), te damos todos los trucos para que este espejo de Ikea te alegre hoy y todos los días del año.

En el recibidor, a una altura cómoda, funciona muy bien y da la bienvenida a tu casa con un toque de luz.

Es un acierto en el dormitorio o junto a un tocador, porque no ocupa mucho y le da un aire desenfadado.

Queda muy bien apoyado cerca de un escritorio o una zona de trabajo en casa.

Si te atreves con todo, el salón es un terreno interesante. Si lo cuelgas en el lugar adecuado, puede reflejar la luz natural y añadir profundidad a la pared.

Tiene un diseño al que no te vas a poder resistir y un precio todavía mejor. Además, por menos de 12€, puedes llevarte más de uno para colocarlo en distintas estancias de la casa. ¿En el recibidor y el vestidor? ¡Nos encanta!

