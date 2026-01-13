Este es el iPhone más accesible de Apple y el que demuestra que no necesitas el último modelo Pro

No necesitas comprarte el iPhone más caro del catálogo para disfrutar de la experiencia de Apple, aunque nos hayan hecho creer que tenemos que estar actualizados con el último modelo. De hecho, el iPhone 16e ha sido todo un éxito desde su lanzamiento hace menos de un año, porque ahora mismo es la puerta de entrada más asequible al universo Apple.

Y no, no pienses que es un modelo básico o que Apple ha recortado en prestaciones. Nada de eso. Es un iPhone cuidado, con un buen rendimiento y la experiencia de siempre. La única diferencia es que prescinde de algunos extra que ni siquiera vas a notar a cambio de un precio más ajustado. Y todavía más ahora, porque FNAC acaba de rebajar el iPhone 16e a menos de 550€ solo durante sus Apple Days. ¡Ofertón!

Características top de este iPhone 16e de Apple

Pantalla OLED de 6,1 pulgadas con un buen brillo y nitidez.

Chip A18 para un rendimiento fluido y actualizaciones durante años.

Cámara principal de 48 MP para hacer muy buenas fotos.

Autonomía pensada para todo el día (y un poco más).

Diseño resistente al agua y al polvo.

La experiencia actual de Apple sin pagar de más

iPhone-16e

El iPhone 16e puede presumir de ofrecernos un rendimiento de alta gama en el día a día, gracias al chip A18, a la CPU de 6 núcleos y el Neural Engine de 16 núcleos. Es decir, tus apps no tardarán más de un segundo en abrirse, los juegos serán muy estables (incluso loas más exigentes) y te beneficiarás de las funciones más nuevas de iOS18 y Apple Intelligence.

Entre los puntos fuertes de este iPhone 16e rebajado, encontramos la pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, un panel OLED con un brillo máximo de hasta 800 nits y un cuerpo muy ligero que no pesa nada (solo 167 gramos).

¿Merece la pena la oferta de FNAC?

Rotundamente, sí. El precio original del iPhone 16e es de 709€, más económico que los modelos más básicos de cada gama (normalmente, los iPhone parten de 959€). Sin embargo, con la oferta de FNAC durante los Apple Days, este iPhone tiene un descuento del 23% y baja hasta los 549€.

A este precio, el iPhone 16e compite de tú a tú con móviles de gama media alta, pero con acceso al ecosistema Apple y a todas las ventajas de tener un iPhone. Es el más económico de su generación y el que tu bolsillo te va a agradecer. Eso sí, los Apple Days de FNAC terminan el 18 de enero, ¡date prisa!

Aunque todavía quedan por delante varios días de Apple Days, sabemos que una oferta como esta no va a tardar en desaparecer. Aprovecha ahora el precio, antes de que se agote el stock y estrena un iPhone por menos de 550€.

