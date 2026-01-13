Coladas secas aunque llueva: así es la lavasecadora de rebajas que salva a tantos hogares en invierno

¿Hacer la colada es una de tus peores pesadillas en invierno? La ropa tarda varios días en secarse, se pone a llover sin que te des cuenta y acabas con el tendedero en medio del salón. Si te suena la historia, necesitas una lavasecadora este invierno para lavar y secar a la ropa a la vez, sin depender del clima y sin tener dos electrodomésticos extra en casa.

En una hora, puedes tener la ropa limpia y seca, y además las lavadoras secadoras más modernas incorporan programas avanzados que reducen el consumo de agua y de energía, y encima reducen las arrugas para que ahorres tiempo al planchar. ¿Qué más se puede pedir? Todavía hay más, porque AEG acaba de rebajar en sus ofertas de invierno la lavadora secadora Serie 7000 ProSteam, ¡ahora por 200€ menos!

Características destacadas de esta lavadora y secadora

Lava hasta 9 kilos y seca hasta 5 kilos de una tanda.

Incluye programas rápidos para dejar la ropa perfecta en menos de 1 hora.

Función de vapor que refresca prendas y reduce arrugas.

Ajusta automáticamente el agua y la energía según la carga.

Ahorra tiempo y energía en invierno con esta lavasecadora AEG

lavadora secadora Serie 7000

Si tienes la lavadora secadora Serie 7000 ProSteam en casa, le vas a sacar muchísimo partido durante todo el año, pero tiene mucho más sentido en los meses fríos. Se acabó lo de planificar la colada según si va a llover o no, y también lo de tener el tendedero por medio o poner la ropa en los radiadores para que se seque.

Con esta lavasecadora, solo tienes que meter tus prendas y en poquísimo tiempo las tienes limpias, secas y con menos arrugas. El secreto está en la tecnología ProSteam y el uso de vapor, que refresca prendas (elimina bacterias y olores) y suaviza los tejidos para que no tengas que invertir tanto tiempo en planchar.

Por qué aprovechar las rebajas de invierno de AEG

Porque su tecnología está hecha para hacerte la vida más fácil. En el caso de esta lavasecadora, no tendrás que preocuparte por la colada y además incorpora un modo que gestiona el consumo de manera inteligente para ayudarte a ahorrar en la factura de la luz.

Pero el ahorro empieza con la compra, porque podrás ahorrarte 200€ en este imprescindible para tu casa solo si aprovechas las rebajas de invierno de AEG. Estarán activas hasta el 1 de marzo, aunque los descuentos cambian cada semana y esta lavadora secadora tiene todas las papeletas de agotar stock en poco tiempo.

Cuando tengas la lavasecadora AEG funcionando en casa, te preguntarás cómo habías pasado tantos inviernos sin ella. Es la mejor inversión que puedes hacer este 2026, así que date prisa si quieres ahorrarte 200€.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.