Ver series nunca volverá a ser lo mismo: esta Smart TV "es como tener el cine en casa" y tiene 500€ de descuento

La televisión es un dispositivo electrónico más, que avanza a pasos agigantados y cada día incorpora más tecnología. Y la prueba más evidente son las Smart TVs, es decir, televisiones inteligentes que llegan con Inteligencia Artificial, conexión a internet y una calidad tanto de imagen y de sonido brutal. Tanto que no tienen prácticamente nada que envidiar a las mejores salas de cine.

Además, a un precio que no vas a tardar en amortizar. PcComponentes acaba de rebajar un 50% la Smart TV Samsung AI QLED 65'', que ha pasado de costar casi 1.000€ a menos de 500€ solo por tiempo limitado. Es uno de los muchos descuentos exclusivos que la plataforma ha lanzado hasta el 25 de enero. ¡Aprovéchalo!

Características más destacadas de esta televisión

Pantalla de 65 pulgadas que convierte el salón de tu casa en una experiencia de cine.

Imagen optimizada con IA sin importar la resolución de origen.

Colores intensos y realistas para que tus contenidos favoritos ganen profundidad.

Sonido envolvente que acompaña lo que ocurre en la pantalla.

Una Smart TV grande, inteligente y muy rebajada

samsung qled 2024 65pulgadas

La Smart TV Samsung AI QLED 65'' va a llegar a tu salón con una resolución 4K y 65 pulgadas, aunque también está disponible en tamaños más grandes y más pequeños. Lo bueno de la oferta de PcComponentes es que puedes llevarte una de las teles más grandes al precio de una mucho más básica.

Una de sus funciones es mejorar la imagen de cualquier contenido para hacerlo más nítido y equilibrado, sea cual sea la calidad de origen. Además, el sistema Tizen sorprende para bien en el día a día, incorpora asistentes de voz y el sonido (20 W de potencia) acompaña a la calidad de la imagen.

4,7/5 estrellas en PcComponentes

Esta Smart TV de Samsung tiene una valoración de 4,7 estrellas sobre 5 en PcComponentes, basada en las reseñas de los usuarios que ya la tienen en casa:

"La calidad es muy buena, al igual que el sonido. Me parece buena idea que no sea necesario el uso de pilas en el mando a distancia".

"La calidad de imagen es perfecta. Se nota claramente la diferencia con los televisores LED clásicos: fluidez, precisión... La relación calidad-precio es excelente".

"Impresionante. ¡Es como tener el cine en casa! Buena calidad de imagen y de sonido. 100% recomendable".

Hoy en día, tener una Smart TV es imprescindible, así que aprovecha que ahora puedes llevarte a casa una de las más grandes, inteligentes y de una marca top como es Samsung por menos de 500€. ¡Por poco tiempo!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.