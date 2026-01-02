Este es el microondas que calienta, cocina, gratina y es más eficiente que un horno

El microondas es uno de los pequeños electrodomésticos que no puede faltar en ninguna cocina. Pero, al mismo tiempo, tampoco le prestamos demasiada atención y creemos que con un modelo básico es suficiente. Nada de eso, porque si sabes elegir, puedes ahorrar mucho tiempo en casa y hasta evitar poner el horno cada vez que quieras gratinar.

Estos dispositivos han evolucionado muchísimo en los últimos años. Si antes su única función era calentar, ahora un buen microondas puede cocinar, descongelar, gratinar y muchas otras funciones más propias de un horno. Uno de ellos es el microondas de 900 W Serie 5000 de AEG, ahora rebajado a menos de 285€ durante las Ofertas de Navidad de AEG. ¡Una ganga!

Ventajas de tener este microondas AEG

Capacidad de 25 litros para usar recipientes grandes.

Función microondas de 900 W para ahorrar tiempo.

Grill de 1000 W que gratina tus recetas sin usar horno.

Diseño semiintegrado en cristal negro e inox.

Panel táctil con display LED muy intuitivo y fácil de usar.

Así es el microondas con grill de 900 AEG

Microondas aeg 900

El microondas de 900 W Serie 5000 de AEG es perfecto para quienes utilizan este dispositivo a diario (la mayoría de hogares) y quieren sacarle partido con funciones que vayan más allá de calentar. Las características más importantes están en los 900 W de potencia y en el grill de 1000 W. El resultado siempre es una cocción más completa que no se queda corta en textura ni en acabado.

La intención de este microondas AEG no es sustituir al horno, sino ser una alternativa rápida cuando tienes poco tiempo o no te merece la pena encender el horno. Y lo que más nos gusta es lo bien que queda en tu cocina, sea como sea la decoración.

Opininiones del microondas Serie 5000 de AEG

"Amplitud, diseño y multifuncionalidad, cumpliendo las expectativas".

"Descongela muy bien. Producto acorde a lo que le puedes pedir a un microondas".

"AEG siempre es una buena elección. Relación calidad/precio de lo mejor del mercado".

"Muy contenta con este producto, tanto en calidad/precio como en diseño".

Este microondas AEG puede hacer muchas más funciones de las que crees, y lo mejor es que está rebajado en las Ofertas de Navidad de AEG solo hasta el 6 de enero (o hasta agotar stock). ¡Date prisa!

