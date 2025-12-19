Parecen unos auriculares normales, pero estos Logitech están hechos para el gaming y rozan las 5 estrellas

Si tienes un set-up gaming o estás construyéndolo, seguro que sabes que los dispositivos hechos para jugadores tienen unas prestaciones especiales que permiten sacarle el máximo partido a los juegos. Por ejemplo, puedes utilizar unos auriculares convencionales para jugar, pero lógicamente los auriculares inalámbricos gaming están hechos de otra pasta.

La diferencia está en su manera de procesar el audio y en cómo se adaptan a las sesiones de juego más largas. Los auriculares inalámbricos gaming priorizan la calidad de sonido, la claridad en frecuencias medias y la comodidad. Como los Logitech G Pro X Lightspeed, ahora rebajados casi a mitad de precio en PcComponentes. ¡Perfectos para ti o para regalar!

Lo más destacado de estos auriculares gaming

Sonido espacial que ayuda a localizar enemigos en juegos antes de verlos.

Conexión inalámbrica estable para jugar sin latencia.

Micrófono optimizado para que tu voz se escuche clara.

Diseño muy cómodo y acolchado con almohadillas.

Auriculares gaming inalámbricos Logitech G Pro X

Logitech auriculares gaming proX

Los auriculares inalámbricos gaming Logitech G Pro X Lightspeed están muy orientados a un uso competitivo. La calidad de sonido es tan buena gracias a los transductores PRO-G de 50 mm, que permite distinguir pasos, recargas y hasta disparos lejanos. La tecnología Lightspeed es otro de sus grandes aciertos, porque permite jugar sin cables y mantener una conexión estable y sin retrasos.

Además, con una autonomía de hasta 20 horas sin necesidad de tener cables por medio, aunque también los puedes utilizar con un cable de hasta 15 metros de alcance. Y el micrófono extraíble con tecnología Blue VO!CE permite que la voz suene mucho más limpia y natural.

Preguntas frecuentes

¿Todavía no sabes si estos auriculares gaming inalámbricos son perfectos para ti? Respondemos a continuación a las preguntas más frecuentes.

¿Qué ventajas tiene frente a unos auriculares gaming con cable?

La principal ventaja es la libertad de movimientos sin sacrificar calidad de sonido ni la respuesta. En este caso, la conexión Lightspeed evita la latencia y mantiene una experiencia muy fluida.

¿Son adecuados para jugar muchas horas seguidas?

Sí, están hechos para sesiones largas gracias a sus almohadillas viscoelásticas y a una diadema que reparte bien el peso.

¿El sonido envolvente aporta alguna ventaja al jugar?

En juegos compatibles, el sonido envolvente DTS Headphone:X 2.0 ayuda a identificar la posición de los sonidos con mejor precisión.

¿Estos auriculares inalámbricos gaming Logitech son compatibles con cualquier dispositivo?

Están hechos principalmente para PC mediante el adaptador USB Lightspeed. Algunas funciones avanzadas, como el sonido envolvente y la personalización del micrófono, requieren el software G HUB en PC.

Si estás creando tu set-up o quieres ampliar el de alguien esta Navidad, aprovecha que estos Logitech están rebajados ahora a menos de 120€ solo en PcComponentes. ¡Una ganga!

