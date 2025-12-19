Necesitas este moldeador 14 en 1 de Cecotec: Es lo más vendido de diciembre y deja una melena de peluquería

Te va a llamar la atención como regalo para tu novia, tu madre, tu amiga o tu hermana, y vas a acabar cayendo tú también en la tentación. El moldeador de pelo AirGlam 14 en 1 Flex Black de Cecotec lleva varias semanas siendo el más vendido de MediaMarkt, coincidiendo así con el Black Friday y con la búsqueda de regalos para estas fiestas. Y la realidad es que nos sorprende muy poco.

De hecho, este moldeador Cecotec es uno de los principales rivales de la famosa Dyson Airwrap. Pero no tiene nada que envidiarle, ni en cuanto a cabezales ni a tecnología. Y con un precio muchísimo más bajo. Siempre lo ha tenido, pero ahora es más barato todavía gracias al 43% de descuento que tiene en MediaMarkt por tiempo limitado.

Beneficios de este moldeador de pelo

14 cabezales intercambiables que sustituyen a varios dispositivos de calor.

Revestimiento de cerámica y queratina que cuida el cabello.

Motor Brushless de 1400 W que reduce el tiempo de peinado.

Tecnología iónica que controla el encrespamiento.

¿Qué hace diferente a este moldeador AirGlam 14 en 1 de Cecotec?

Airglam cecotec

Lo que hace diferente al moldeador de pelo AirGlam 14 en 1 Flex Black de Cecotec de cualquier otro dispositivo de calor son sus accesorios. Los 14 cabezales están hechos para cubrir absolutamente todas las necesidades que se te ocurran, que van desde secar hasta alisar, rizar, ondular, dar volumen... Y con barriles de distintos tamaños.

El motor Brushless de 1400 W tiene hasta 110.000 rpm que proporciona un flujo de aire potente para moldear el cabello más rápido y con menos exposición al calor. Además, está revestido de cerámica y queratina para una melena más suave, libre de frizz y con mucho brillo.

Ideas de peinados con este moldeador superventas

Lo mejor de este moldeador de pelo Cecotec es que podrás hacer todos los peinados que se te ocurran. Por ejemplo, tardarás menos tiempo en tus looks de confianza y podrás innovar con mucha más maña que antes.

Los cabezales de rizo de 32 y 38 mm son perfectos para hacer ondas playeras y rizos más definidos.

Si quieres volumen, el peine SkyVolume levanta la raíz y da cuerpo al cabello más fino.

Para un acabado pulido, los cepillos alisadores consiguen un liso natural y sin la sensación de pelo aplastado.

Y si lo que quieres es secar le pelo y dejarlo suelto y sin frizz, el accesorio DrySleek es fantástico.

Para ti o para hacer un regalo estas fiestas, pero es imposible que este moldeador de pelo 14 en 1 de Cecotec no te llame la atención. Aprovecha que está rebajadísimo 150€ en MediaMarkt solo por tiempo limitado.

