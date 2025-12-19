Cuenta atrás para 2026: la baliza V16 será obligatoria en tu coche en menos de 2 semanas

Si conduces un turismo, autobús, camión, vehículo mixto adaptable o un conjunto de vehículos no especiales, estás obligado a llevar una baliza V16 homologada a partir del 1 de enero de 2026. En apenas dos semanas, desaparecerán para siempre los triángulos de emergencia en favor de este sistema conectado con la plataforma DGT 3.0 y visible a 1 kilómetro de distancia.

Tráfico lleva todo el año insistiendo en esta norma, que en solo dos semanas entrará en vigor en España. Eso sí, no importa solo que la lleves, sino que esté homologada y cumpla con los requisitos de la DGT. Ahora, hemos fichado la baliza V16 homologada de Fase Light rebajada a menos de 30€ en AliExpress. Cumple con todos los requisitos de la DGT, te va a proteger en caso de avería, accidente o emergencia y también te va a ahorrar una multa de 80€. No lo dejes para el último momento.

Requisitos que debe cumplir una baliza V16 homologada

Luz intermitente amarilla visible a 1 kilómetro en todas las direcciones.

Emisión continua de una señal luminosa durante un mínimo de 30 minutos.

Conectividad con la plataforma DGT 3.0 para enviar la ubicación.

Activación rápida y colocación en el techo sin salir del vehículo.

Certificación oficial y estar incluida en el listado de modelos homologados por la DGT.

Razones para comprar ahora la baliza V16 de Fase Light

Baliza V16d

La principal razón para comprar ahora la baliza V16 homologada de Fase Light es que será obligatoria en España a partir del 1 de enero de 2026. Quedan apenas 2 semanas para que entre en vigor la norma, así que lo mejor que puedes hacer es comprarla ahora y no dejarlo para el último momento.

Todas las balizas V16 homologadas cumplen los mismos requisitos, aunque uno de los más importantes es la geolocalización para enviar la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0. Es una conectividad 100% anónima y que únicamente se envía para que otros conductores están alerta de la posición del vehículo. Además, incluye conexión durante 12 años sin suscripciones ni coste adicional.

Baliza V16: qué es, cómo saber si está homologada y qué será obligatorio en 2026

La baliza V16 es el dispositivo de preseñalización de peligro que a partir del 1 de enero de 2026 sustituye a los triángulos de emergencia. Tienes que utilizarla justo en las mismas situaciones que antes usarías los triángulos, es decir, cuando tengas que hacer una parada en el arcén por avería, accidente o cualquier emergencia.

Lo más importante a la hora de comprarla es saber si la baliza V16 está homologada, y eso es fácil de comprobar. Primero, asegúrate de que lo indique el fabricante visible en la caja o en el producto (este lo hace). Y segundo, comprueba el número de certificado, la marca y el modelo en el listado que la DGT tiene publicado en su página web. Solo las balizas que aparecen están homologadas y, por tanto, son válidas para circular en apenas 2 semanas.

Tarde o temprano la vas a tener que comprar, así que no lo dejes para el último momento, porque puede que no te llegue a casa a tiempo y empieces el año sin llevarla en la guantera. Además, ¡no desaproveches este descuento de AliExpress!

