¿No utilizas contorno de ojos? Aquí tienes una señal para incluirlo en tu rutina en 2026

Si cuidarte y priorizarte está en tu lista de propósitos de año nuevo, pero todavía no utilizas un contorno de ojos, ya tienes 'deberes' para 2026. La zona del contorno de ojos es hasta 10 veces más fina que la del resto del rostro, así que tiende a la deshidratación, es la primera que muestra líneas de expresión, arruguitas y, por supuesto, signos de cansancio.

Da igual que tengas 20, 30 o 50 años, porque tu contorno de ojos tiene sus necesidades. Quizá, a los 20 necesitas reducir ojeras y tener una mirada más despierta, mientras que a los 30 va siendo edad de prevenir y a los 50, de reducir las bolsas o las patas de gallo. Da igual cuáles sean tus necesidades, porque el contorno de ojos Eye Repair Cream de CeraVe está hecho para cubrirlas. Y ahora con un 36% de descuento en Miravia para que también empieces (o termines) el año ahorrando.

Beneficios de este contorno de ojos

Hidratación durante todo el día.

Mirada más luminosa y descansada.

Refuerza la barrera cutánea en una de las zonas más delicadas del rostro.

Apto para todo tipo de pieles, incluidas las más sensibles.

Así es el contorno de ojos Eye Repair Cream de CeraVe

El contorno de ojos Eye Repair Cream de CeraVe está formulado para cuidar una de las zonas más sensibles del rostro. Lo hace con una combinación de ácido hialurónico, niacinamida y 3 ceramidas esenciales que hidratan, calman y refuerzan la barrera cutánea. ¿Alguna vez te has puesto corrector en esta zona y se te ha cuarteado? Ocurre porque el contorno no está lo suficientemente hidratado.

La tecnología MVE se encarga de liberar activos de forma progresiva para una hidratación durante 24 horas. Además, con una textura muy ligera, de rápida absorción y que no deja grasa, así que es ideal para todo tipo de rostros.

Opiniones del contorno de ojos de CeraVe

"Es una crema de textura suave que se absorbe rápidamente, no me irrita los ojos. Noto mayor hidratación y ha mejorado el aspecto de mis ojeras".

"Si tienes piel u ojos sensibles, esta es la mejor crema de contorno. No contiene alcohol ni fragancia. Es la única crema que no me irrita los ojos".

"He probado contornos muy caros de otras marcas y no son tan hidratantes como este. Además, cuando lo uso antes de maquillarme, consigo que el contorno no se cuartee".

Este contorno de ojos CeraVe es el producto que le falta a tu rutina de skincare, así que si aprovechas la oferta de Miravia ahora puedes probarlo por menos de 15€.

