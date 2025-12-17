Todo sobre el mejor seguro de viaje de 2025: consigue un 10% de descuento en Chapka

Todo sobre el mejor seguro de viaje de 2025: consigue un 10% de descuento en Chpka

Es un hecho, ahora viajamos mucho más que antes. Aprovechamos cada oportunidad que tenemos en Navidad, Semana Santa, verano o cualquier otra época de vacaciones para una escapada. Solo hay que ver cómo, en 2025, el número de viajes realizados ha crecido un 2,9% con respecto al año anterior. Este año se han hecho más de 46 millones de escapadas por todo el mundo, gastando un 10% más que en 2024, con Japón como el destino favorito de los viajeros junto a los países del sudeste de Asia y otros clásicos como Canadá o Estados Unidos.

Sí, viajamos más y también gastamos más en los viajes, pero también lo hacemos con más cabeza. Los viajeros cada vez apuestan más por un buen seguro de viaje, ya que son conscientes de lo caros que son los costes médicos en el extranjero. Sirva de ejemplo Japón, un país muy barato, pero en el que una consulta médica puede costar más de 150 €, y si pensamos en Estados Unidos, la situación se agrava, con una tarifa de 3.000 € o más por una visita a urgencias. ¿Y cómo evitar pagar estas desorbitadas cifras cuando pasa algo mientras estamos de viaje? Con propuestas como el seguro de viaje internacional de Chapka.

Es una opción perfecta para viajar mucho más tranquilos y con las coberturas necesarias ante cualquier imprevisto. Pero, como sucede con otros seguros de viaje, tiene diferentes opciones que se ajustan mejor a diferentes tipos de viajes y viajeros. Aquí te vamos a ayudar a elegir el mejor seguro para tu próximo destino, a evitar gastos imprevistos y, además, a contratar tu seguro de viaje Chapka con un descuento del 10% exclusivo gracias al código ELESPANOL10.

Por qué Chapka es el seguro de viajes más completo

Los viajeros lo han tenido claro este año: los seguros de viaje Chapka han sido los más elegidos en 2025. ¿El motivo? Una oferta de pólizas muy completa y pensada para adaptarse a cualquier tipo de viaje. Algo que ha sido su objetivo desde 2002, año en el que comenzaron a hacer fácil lo difícil.

¿Y qué ventajas ofrecen estos seguros? Las siguientes:

Seguro de viaje sin franquicia ni adelanto de gastos por asistencia médica.

Sin límites de edad.

Con cobertura en cruceros sin coste adicional.

Con deportes y actividades habituales en cada destino sin coste adicional.

Coberturas redactadas para ser fáciles de entender, con un servicio transparente sin letra pequeña.

Una app que facilita la consulta de coberturas, atención al cliente 24/7 por teléfono en español y servicio de telemedicina con un médico profesional al otro lado en caso de dolencia menor durante el viaje.

Contratación fácil y sencilla a través de internet, ahora con un descuento del 10% usando el cupón ELESPANOL10.

Cap Trip: el seguro de viaje más recomendado para los viajeros

El producto estrella de Chapka. La mayoría de viajeros apuestan por el seguro de viaje Cap Trip porque es un seguro de viaje internacional que cubre hasta 90 días de viaje tanto por España como por el extranjero con un precio a partir de 5,60 €. Y lo mejor es que incluye telemedicina 24/7 en español, asistencia médica sin adelanto de dinero, cobertura ante retrasos y cancelaciones y protección del equipaje.

Lo puedes cubrir todo con sus dos tipos de cobertura: Basic y Plus. Cada una adapta la póliza al tipo de viaje y también al presupuesto del viajero. Lo más curioso es que la diferencia de precio entre las dos pólizas no es importante, pero las coberturas sí. De hecho, para viajes a países con costes médicos elevados como Canadá, Estados Unidos o Japón, es mejor contratar Cap Trip Plus. ¿Por qué? Porque su cobertura médica llega a los 2,5 millones de euros, además de incluir mejores límites para el equipaje, interrupciones de viaje y otras coberturas que dan más tranquilidad.

¿Cuál elijo? Cap Trip Basic vs. Cap Trip Plus

Coberturas Cap Trip Basic Cap Trip Plus Gastos médicos en destinos internacionales Hasta 250.000 € Hasta 2.000.000 € Gastos médicos en EE. UU. y Canadá Hasta 350.000 € Hasta 2.500.000 € Gastos médicos en caso de enfermedad preexistente No Hasta 10.000 € Pérdida, robo o deterioro de equipaje 800 € 2.500 € Pérdida de conexiones / retrasos No Hasta 750 € Vacaciones no disfrutadas No Hasta 5.000 € Búsqueda y salvamento 3.000 € 5.000 € Responsabilidad civil 40.000 € 60.000 € Asistencia y telemedicina 24/7 en español Sí Sí

El mejor seguro de viaje para cada destino

Por supuesto, elegir el mejor seguro de viaje es algo que depende también del destino que tengas en mente, del tipo de viaje y de las necesidades que te puedan surgir. Muchos de los países de moda de 2025 tienen como requisito casi obligatorio contratar un seguro de viaje internacional, sobre todo si no quieres pagar facturas desorbitadas en caso de imprevistos.

Como adelantábamos, destinos como Japón, Canadá o Estados Unidos tienen como norma no escrita tener pólizas con gastos médicos por encima del millón de euros para evitar inconvenientes. Si optas por otros destinos, como el Sudeste Asiático, la clave está en tener el mejor seguro de viaje para imprevistos.

Seguro de viaje para Japón

Japón es un país que tiene uno de los gastos médicos más altos del mundo.

Cap Trip Plus es el mejor seguro de viaje para Japón, ya que incluye cobertura médica de hasta 2,5 millones de euros sin adelanto de dinero.

Seguro de viaje para Estados Unidos y Canadá

Los costes médicos de estos países son altísimos y una visita a urgencias ya se factura por miles de dólares.

Lo mejor es tener una cobertura alta como la que ofrece el seguro Cap Trip Plus.

Seguro de viaje para países del Sudeste Asiático

Países de moda para los que, dada su naturaleza, es mejor tener un seguro de viaje que tenga telemedicina en español y cobertura sin costes para las actividades habituales.

Cap Trip Basic o Plus son buenas opciones para viajar con protección frente a retrasos, pérdida de equipaje o accidentes.

¿Cómo conseguir el 10% de descuento exclusivo en Chapka?

Elijas el destino que elijas, tanto uno de los anteriores como cualquier otro, puedes contratar tu seguro de viaje internacional en Chapka con un descuento exclusivo del 10%. Solo tienes que seguir estos pasos:

1 Entra en la web de Chapka e introduce todos los datos del viaje:

- Número de personas aseguradas.

- Fechas.

- País de residencia.

- País o países de destino.

- Póliza Basic o Plus.

- Opción de cancelación.

2 Escribe los datos del tomador del seguro y los asegurados.

3 Comprueba la información.

4 Al elegir el método de pago, introduce el cupón de descuento ELESPANOL10 y tendrás una rebaja del 10% exclusiva en el precio total de tu seguro de viaje.

No importa el destino que elijas. Sea Indonesia, Japón, México, Estados Unidos, Canadá o Tailandia, vas a poder disfrutar del viaje de tus sueños sin escatimar en coberturas para estar totalmente protegido. Ahorra con el cupón ELESPANOL10 para obtener tu 10% de descuento en el seguro de viaje internacional y... ¡a viajar!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.