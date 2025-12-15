No todo el mundo necesita un portátil: esta tablet es la alternativa de gama media más lógica para la mayoría

El ordenador portátil ya no es la respuesta más lógica a la mayoría de necesidades. No es que estemos desterrando a estos dispositivos, pero no todo el mundo los necesita en su día a día. Si solo quieres ver series, navegar por internet, consultar el correo e incluso jugar a algún juego de vez en cuando, seguramente le vayas a sacar más partido a una tablet.

Es más, las tablets han mejorado mucho en los últimos años con pantallas más grandes, de mejor calidad, autonomía para varios días y un rendimiento suficiente con la mayoría de apps. Por eso, dispositivos como la tablet Samsung Galaxy Tab A9+ WiFi tienen más sentido que nunca. Esta es una gama media que no se queda atrás en ninguna prestación y que además ahora está rebajada un 55% en las ofertas de Navidad de PcComponentes. ¿La quieres?

Características destacadas de este producto

Pantalla de 11 pulgadas suficiente para ver contenidos sin forzar la vista.

Sonido envolvente con cuatro altavoces que mejora la escucha en series, películas y juegos.

6 GB de memoria RAM + 128 GB de almacenamiento (ampliable).

Diseño fino, ligero y cómodo para llevar a cualquier parte.

Samsung Galaxy Tab A9+ WiFi 11''

La tablet Samsung Galaxy Tab A9+ WiFi es una de las mejores de la gama media actual, aunque con un precio más propio de una gama baja (menos de 180€). La pantalla de 11 pulgadas tiene un tamaño ideal sin llegar a ser aparatosa, y los 90 Hz de tasa de refresco mejoran la experiencia.

En el día a día, el rendimiento del procesador Snapdragon 695 y sus 6 GB de RAM acompañan, porque son suficientes para hacer varias tareas a la vez, ver contenido en streaming o disfrutar de juegos sencillos. No es una tablet pensada para sustituir a un portátil profesional, pero sí que es una de las mejores alternativas para quien hace un uso sencillo.

Opiniones en PcComponentes de la tablet Samsung

Esta tablet Samsung tiene una valoración en PcComponentes de 4,7/5 estrellas, basada en más de 3.000 opiniones de usuarios que ya la han comprado. Y estas son algunas de las más destacadas:

"Tiene un sistema operativo muy estable, como suele ser habitual en Samsung. Me gusta su diseño que parece un formato A4, porque me resulta sencillo para leer o estudiar".

"En su rango de precios, creo que es la mejor compra que he podido hacer. Es una marca reconocida y viene con todo lo necesario para un uso básico".

"Buena tablet, rápida, robusta y fiable. Por el precio que tiene, no hay muchas similares y encima con la garantía de Samsung".

Si quieres una tablet sencilla, equilibrada y a buen precio, no vas a encontrar ninguna mejor que esta Samsung Galaxy. Aprovecha ahora que cuesta menos de 180€ en PcComponentes, porque es ideal para ti o para regalar estas fiestas.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.