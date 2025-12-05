Esta es la secadora con bomba de calor que te hará olvidar el tendedero este invierno (y ahorrar en la factura de la luz)

Ahora que ya ha llegado el frío, la humedad y las temperaturas bajo cero en muchos lugares de España, seguramente te desespere el tiempo que tarda la ropa en secarse. Si bien en verano tarda unas pocas horas, en invierno es casi imposible tenderla en un espacio exterior y es un incordio tener un tendedero en mitad del salón. Por eso, la solución más cómoda y eficiente es tener una secadora en casa.

Por fuera, tiene la misma forma que una lavadora, pero su función es eliminar la humedad de los tejidos para secarla, cuidarla y, en algunos casos, también reducir arrugas y evitar que tengas que planchar después. Además, no tendrás que depender más del tiempo. Si quieres una eficiente para tu casa este invierno, aprovecha que Worten ha rebajado un 34% esta secadora con bomba de calor Hisense. ¡Cuesta 200€ menos que hace unos días!

Puntos fuertes de esta secadora

Seca la ropa en pocos minutos sin depender del tiempo.

La función bomba de calor cuida mejor los tejidos y reduce el gasto energético.

Sistema antiarrugas que reduce al máximo el tiempo de planchado.

Auto-Dry que ajusta el tiempo que tarda la secadora según la humedad real de la ropa.

Así es la secadora Hisense con bomba de calor

secadora con bomba de calor

La secadora DHQE800BW2 de Hisense funciona con tecnología de bomba de calor, que es un sistema mucho más eficiente que otros métodos tradicionales, porque reutiliza el propio calor que se genera durante el proceso. Por tanto, el electrodoméstico seca la ropa a temperaturas más bajas para cuidar mejor las fibras y reducir el consumo energético.

Otro punto fuerte es su capacidad de 8 kilos, ideal sobre todo para familias. Incluye varios programas para cubrir todas las necesidades, que van desde ciclos rápidos de 30 minutos para 1 kilo de ropa hasta otros modos concretos (Allergy Care o Secado por Tiempo).

Ofertas de Worten en grandes electrodomésticos

Worten tiene ofertas interesantes en su catálogo después del Black Friday y del Cyber Monday. Si estás amueblando tu casa o pensando en cambiar un electrodoméstico viejo por uno de última generación, tienes que aprovechar las ofertas de hasta el 40% en grandes electrodomésticos y televisiones de Worten.

Además de secadoras con bomba de calor, también tienen descuentos en lavadoras, frigoríficos, hornos, lavavajillas, placas de cocina y cientos de electrodomésticos más de primeras marcas. Con envíos gratis en todos los televisores y en compras superiores a 399€ en el caso de los electrodomésticos. Además de algunas promociones exclusivas en ciertas categorías. Por ejemplo, en el caso de esta secadora Hisense, recibirás 1€ de participación en la Lotería de Navidad a través de TuLotero para ganar hasta 20.000€ (en compras hasta el 17 de diciembre).

¿Vas a aprovechar las ofertas? Este gran electrodoméstico a la venta en Worten te va a facilitar la vida este invierno en casa, ¡ahora por 200€ menos!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.