Olvídate de poner la calefacción en toda la casa: los expertos energéticos recomiendan este emisor térmico

¿Sabías que un simple cambio de hábitos te puede ayudar a ahorrar a final de mes? Estamos en invierno y hay momentos en los que no queda más remedio que encender toda la calefacción, pero igual no tiene tanto sentido cuando solo estás utilizando una habitación. Por eso, los expertos energéticos recomiendan los emisores térmicos, una alternativa mucho más eficiente.

No todo el mundo lo sabe, pero estos dispositivos consumen menos, calientan más rápido y permiten ajustar la temperatura. Entonces, al concentrar el calor solo donde lo necesitas, evitas tener que encender la calefacción y pagar por una energía que realmente estás desperdiciando. Hay muchas personas que ya han cogido este 'truco', y por eso el emisor térmico Mellerware Comfy! es uno de los más vendidos en MediaMarkt en las últimas semanas. Además, lo acaban de rebajar un 37% a las puertas del invierno, ¡aprovéchalo!

Ventajas de tener un emisor térmico en casa

Consumo optimizado para reducir el gasto energético.

Distribuye el calor de manera uniforme gracias a sus placas de aluminio.

Control remoto por WiFi y compatible con asistentes de voz.

Puedes programarlo para toda la semana si tienes unos horarios fijos.

¿Qué es un emisor térmico y por qué es más eficiente?

emisor térmico Mellerware

El emisor térmico Mellerware Comfy! es un radiador eléctrico de bajo consumo que está fabricado con aluminio, capaz de retener y emitir calor de una manera constante. Otros sistemas calientan de golpe una estancia, pero el motivo por el que estos aparatos son más eficientes es porque hacen un mantenimiento térmico progresivo para evitar picos de energía.

Este de Mellerware funciona con un sistema de calentamiento rápido que ajusta la temperatura hasta los 35ºC y permite elegir entre distintos modos de uso. Además, incorpora funciones inteligentes como la de 'ventana abierta' para hacer tu hogar mucho más eficiente y no malgastar energía.

Preguntas frecuentes sobre el emisor térmico

Si no conoces los emisores térmicos tan bien como otros dispositivos, resolvemos todas tus preguntas a continuación

¿Un emisor térmico gasta menos que una estufa tradicional?

Sí. Tiene un sistema de emisión constante y progresivo para mantener la temperatura sin picos de consumo. Esto reduce el gasto energético en comparación con las estufas y otro tipo de calefactores.

¿Puede calentar una habitación grande?

El modelo Comfy! de Mellerware está recomendado para estancias de hasta 20 m². Para espacios más grandes, es mejor combinar dos emisores térmicos o elegir uno más potente.

¿Necesita instalación profesional?

No. Incluye pies y soporte de pared para que puedas instalarlo en cuanto lo recibas.

¿Se puede dejar programado varios días?

Sí. Lo puedes programar para toda la semana, con horarios personalizados de encendido y apagado.

Si quieres olvidarte de poner la calefacción en toda la casa, aprovecha que el emisor térmico que recomiendan los expertos está rebajado a menos de 120€ en MediaMarkt solo por tiempo limitado. ¡Un chollo!

