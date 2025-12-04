El robot aspirador que limpia, friega y se vacía solo vuelve a estar de oferta (no te vas a creer lo que cuesta)

¿Piensas que tener un robot aspirador en casa es un capricho? Hace años quizá podía serlo, pero hoy en día es una manera muy práctica de dedicar menos tiempo a la limpieza. Y tiene mucho sentido para familias con niños, mascotas o que tienen poco tiempo libre entre semana. Además, son ideales tanto en viviendas pequeñas como en otras más grandes con varias plantas.

No sustituyen a una limpieza profunda, pero sí que evitan a diario que se acumule polvo en los rincones, migas o pelos de mascotas. También los hay que además de aspirar, barren y friegan la casa por ti, como el robot aspirador Conga 7490 Inmortal Home que acabamos de fichar rebajado en Cecotec. Es tan potente que no te vas a creer el superprecio que tiene.

Puntos fuertes de este robot Cecotec

Navegación láser que mapea tu casa de arriba a abajo.

Con base de autovaciado incluida para no tener que limpiar el depósito a mano.

Limpieza 4 en 1 que aspira, barre, friega y pasa la mopa.

Autonomía suficiente para limpiar toda la casa del tirón.

Robot aspirador Conga 7490 Inmortal Home

Cecotec 7490

El robot aspirador Conga 7490 Inmortal Home no tiene nada que envidiar a los modelos de gama alta, y que sea low cost no significa que sus prestaciones sean inferiores. De hecho, incorpora una navegación láser muy potente que mapea tu casa, crea rutas rápidas y ejecuta la limpieza de la manera más ordenada posible. Además, siempre podrás decirle qué zonas quieres que limpie y de qué manera.

Otro punto fuerte de este robot aspirador Cecotec en oferta son los accesorios, pues incluye un cepillo central multifunción, un cepillo lateral y un depósito mixto para polvo y agua. Así, cubres por completo la función de aspirar, barrer y fregar tu casa. Y con una base de autovaciado también incluida con una bolsa de 3 litros y detección automática. No le falta ni un solo detalle.

¿Los robots aspiradores sirven para todos los hogares?

En la mayoría de casos, sí, y suelen integrarse muy bien en cualquier tipo de vivienda. La culpa lo tienen los avances de navegación de estos dispositivos, porque si cuando nacieron ya eran potentes, ahora la navegación 3D es mucho más precisa, son capaces de esquivar muebles, escaleras y hasta de adaptar la limpieza a superficies más delicadas, como una alfombra.

En viviendas grandes, en cambio, quizá tienes que hacer la limpieza por fases o cambiarlo de planta cada vez que lo necesites. En cualquier caso, si tienen buena autonomía y la función de retorno automático a la base, será más sencillo aún.

Si aprovechas ahora esta oferta de Cecotec, vas a poder llevarte un robot aspirador top ventas y con la última tecnología por menos de 150€. ¡Aprovéchalo!

