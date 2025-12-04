Cocina, calienta, descongela y gratina: este es el microondas con grill más buscado del momento

Si piensas que con tener un microondas básico en la cocina que caliente es suficiente, estás muy equivocado. Quizá hace unos años te servía, pero hay pocas cosas tan útiles como un electrodoméstico que además cocine, descongele e incluso gratine, si tiene función grill. Así, no tendrás que poner el horno cuando necesites mejores resultados y además te van a sacar de más de un apuro.

Los nuevos microondas con grill que hay en el mercado están equipados con la última tecnología, suelen ser compactos, fáciles de usar y con un precio accesible. Si es lo que buscas para tu cocina, hemos fichado el microondas con grill Orbegozo MIG 2550, uno de los más vendidos en los últimos días en las ofertas del Cyber Monday de PcComponentes (hasta el 7 de diciembre) y ahora rebajadísimo un 31%.

Lo más destacado de este microondas con grill

Calienta y gratina con la función grill de 900 W.

Ahorra tiempo con su programa rápido de descongelación.

6 niveles de potencia que se adaptan a tus necesidades.

Diseño elegante con acero inoxidable y puerta en negro.

Así es el microondas Orbegozo MIG 2550

microondas grill orbegozo

El microondas con grill Orbegozo MIG 2550 tiene una capacidad de 20 litros, suficiente para platos grandes y cualquier envase precocinado. Además, con 700 W de potencia para el microondas y 900 W para el grill, así que podrás cocinar, calentar y gratinar en unos pocos minutos.

A simple vista, lo que más nos gusta es que tiene un diseño elegante que es fácil de combinar en cualquier cocina. Por dentro, incluye varias funciones que mezclan el microondas y el grill para cubrir todas las necesidades. También incluye un programa de descongelación y un temporizador de 30 minutos.

5 cosas que no sabías que podías hacer con un microondas

Además del uso típico que ya le das a un microondas para descongelar, calentar, cocinar o gratinar tus platos favoritos, hay muchas otras funciones que quizá no conocías:

Pelar ajos con solo calentarlos unos segundos: el vapor que se genera hace que la piel se desprenda sola. Tostar frutos secos sin sartén: colócalos en un plato apto y caliéntalos en intervalos cortos, removiéndolos entre medias. Recuperar pan duro envolviéndolo en papel húmedo: en unos segundos el pan vuelve a estar esponjoso. Desinfectar esponjas de cocina: basta con meterlas un minuto en el microondas bien humedecidas para eliminar bacterias y prolongar su vida útil. Aromatizar aceites calentando hierbas o especias: mezcla aceite con romero, ajo o la especia que prefieras y caliéntalo unos segundos. Ideal para hacer un aceite casero para ensaladas, pastas o carnes.

Si ya sabías que el microondas era imprescindible en la cocina, con este de Orbegozo vas a poder ir un paso más allá. Ahora cuesta menos de 90€ en PcComponentes, pero es una oferta válida solo durante el Cyber Monday. ¡Hasta este domingo 7!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.