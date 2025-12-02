Necesitas empezar 2026 con estos auriculares inalámbricos de diadema rebajadísimos en FNAC

Noticias relacionadas Los 10 mejores móviles del 2024: comparativa y precios

Los auriculares inalámbricos de diadema vuelven a estar de moda. Ya lo estuvieron hace años, pero después las tendencias dieron un giro hacia dispositivos más pequeños, como los cascos in-ear (los que se introducen en el canal auditivo). Ahora es justo al revés, porque se llevan los diseños de diadema grandes y llamativos. Y si te pasas 24/7 escuchando música, vas a agradecer lo cómodos que son.

Los vas a encontrar por todas partes, así que nosotros no hemos podido evitar fichar los auriculares inalámbricos Bluetooth Fresh'n Rebel Clam Core, ahora rebajados un 30% en la Cyber Week de FNAC. Tienen un sonido top, una autonomía aún mejor y son comodísimos. ¡Y encima cuestan menos de 35€! Ideal para ti o para regalar estas fiestas.

5 características destacadas de estos auriculares inalámbricos

Micrófono con cancelación de ruido para llamadas claras.

Autonomía brutal de 45 horas.

Detección de la oreja que pausa la música cuando te los quitas.

Diseño plegable y giratorio para que sea más sencillo transportarlos.

Auriculares Bluetooth Fresh'n Rebel Clam Core rebajados en FNAC

Auriculares Bluetooth Fresh'n Rebel

Los auriculares inalámbricos Bluetooth Fresh'n Rebel Clam Core son unos supraaurales pensados para acompañarte durante todo el día. Para empezar, tienen una diadema de silicona y almohadillas acolchadas que crean un ajuste suave que no presiona y que te permite usarlos durante todas las horas que quieras. Ideales para utilizar en casa, mientras haces deporte o para llevarlos siempre en la mochila.

Nos encanta su sonido equilibrado (ideal si escuchas muchos tipos de música diferentes), pues no exageran graves ni agudos. Además, incluyen botones en el lateral derecho para controlar cualquier ajuste sin necesidad de sacar el móvil del bolsillo.

Por qué los auriculares de diadema son más respetuosos que los in-ear

El auge de los auriculares inalámbricos de diadema no es ninguna casualidad, sino que responde a su tamaño y también a una escucha mucho más respetuosa con la salud auditiva. Estos son los motivos:

Como no se introducen dentro del canal auditivo y solo se apoyan por fuera de la oreja, la exposición al sonido no es tan invasiva.

Sonido más envolvente sin necesidad de 'sellar' el oído, así que no hace falta subir tanto el volumen para escuchar bien.

Drivers más grandes que genera un sonido más amplio sin picos bruscos.

¿Conocías estas ventajas? Si te alucina su diseño y además quieres una escucha mucho más respetuosa, tienes que aprovechar que están rebajados a menos de 35€ en FNAC. ¡Consíguelos rebajadísimos!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.