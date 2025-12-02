Cyber Week en PcComponentes: este MacBook Air M4 alcanza su precio mínimo histórico (solo por tiempo limitado)

Lo positivo de que termine el Black Friday es que después llega el Cyber Monday, con descuentos brutales para renovar tecnología a precios bajísimos. PcComponentes ya ha lanzado sus ofertas del Cyber Monday en portátiles, gaming, móviles, televisión y mucho más, con nuevas ofertas flash diarias y devoluciones ampliadas hasta el 15 de enero. Y entre todas las ofertas, no hemos podido evitar fichar un MacBook Air M4 que acaba de alcanzar su precio mínimo histórico.

El MacBook Air es el portátil más sencillo y asequible de Apple, aunque este viene con el nuevo chip M4 y Apple Intelligence que abre la puerta a un rendimiento más cerca de los modelos Pro. Si quieres el portátil MacBook Air Apple M4 para ti o para regalar estas fiestas, aprovecha que tiene un 27% de descuento solo durante las ofertas del Cyber Monday. ¡Vaya ganga!

Lo más destacado de este portátil Apple

Potencia avanzada gracias al chip M4 que acelera tareas de edición y procesos con IA.

Pantalla Liquid Retina de alta fidelidad con brillo de 500 nits y soporte HDR.

Autonomía real de hasta 18 horas.

Funcionamiento silencioso gracias a su diseño sin ventilador.

Razones para comprar este MacBook Air M4 en oferta

El portátil MacBook Air Apple M4 es uno de los mejores del mercado de gama alta, y ahora destaca aún más con su nuevo chip, una CPU de 10 núcleos, GPU de 8 núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos. Es decir, que podrás editar como un profesional, procesar vídeo en 4K, hacer tareas con IA, usar redes sociales u ofimática con un rendimiento brutal. Si tienes o has tenido algún dispositivo Apple, sabes que no vas a encontrar nada más fluido.

Tiene una pantalla de 13,6 pulgadas, suficiente para el día a día, pero sin ocupar demasiado peso en tu mochila. Y con una memoria unificada de 16 GB + 256 GB de SSD. Por supuesto, con ventajas como el cargador MagSafe 3 o el Touch ID.

Cyber Monday de PcComponentes: qué es y cuánto dura

Después del las ofertas del Black Friday, ahora llega el Cyber Monday a PcComponentes con las mejores ofertas en tecnología. Eso sí, los descuentos no se limitan solo a hoy lunes, sino que se alargan durante toda la semana (hasta el domingo 7) para que puedas renovar tus dispositivos o adelantar las compras de Navidad al mejor precio.

Además de este MacBook Air M4 top ventas de Apple, encontrarás los últimos smartphones del mercado, otros portátiles, componentes, televisores, gaming y muchos más dispositivos que, como este, alcanzan precios mínimos históricos. Aprovecha y haz tus compras cuanto antes, porque las ofertas están volando.

¿Quieres estrenar un MacBook Air M4? Aprovecha que este top ventas está más barato que nunca en el Cyber Monday de PcComponentes, ¡nos alucina!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.