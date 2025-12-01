Ni guirnaldas ni luces tradicionales: esta es la iluminación más eficiente para tu casa esta Navidad

¿Has empezado a decorar ya tu casa para estas fiestas? El árbol, el portal de Belén, algún adorno en puertas o ventanas, iluminación por toda la casa... Si esta Navidad no quieres que te falte ni un solo detalle, tienes que fichar las tiras de luces LED que están arrasando en muchos hogares. Tanto por los millones de colores para elegir como porque son una de las soluciones más eficientes que existen.

Lo que más nos gusta (y a miles de usuarios) es que además de iluminar, crean un ambiente perfecto. Se adaptan muy bien a muebles, estanterías, pantallas de ordenador y cualquier otro rincón que se te ocurra. Además, le dan un toque de luz que viste mucho y consume muy poco para no disparar la factura de la luz. Por eso, tienes que fichar las tiras de LED de Philips Hue, ahora rebajadas un 48% en MediaMarkt solo por tiempo limitado. ¡Te van a alucinar!

Lo más destacado de esta iluminación de Philips Hue

Miles de colores y degradados para que elijas siempre la iluminación.

Control por voz compatible con Alexa y Google Home.

Vida útil prolongada con más de 10 años de duración.

Bajo consumo energético eficiente con clasificación A+.

Cómo colocar estas tiras LED de Philips en casa

tiras LED Philips

Las tiras de LED de Philips Hue Play Gradient están pensadas para adaptarse a la parte trasera de monitores, pero lo mejor es que las puedes utilizar para cualquier espacio. Tienen mucho éxito entre los gamers, aunque cada vez son más las personas que las eligen como decoración navideña por su bajo consumo.

Viene en un kit con todos los accesorios que necesitas para montar las tiras. Una vez instaladas, solo tienes que conectar el adaptador de corriente y vincular el dispositivo al Hue Bridge incluido en el kit. Así, puedes controlar la iluminación en casa desde la app, elegir entre luz blanca o de millones de colores y ajustar la temperatura entre 2000 y 6500 K.

Consejos para una Navidad eficiente en casa

Si además de estas tiras LED de Philips quieres una Navidad mucho más eficiente en casa, hay otras alternativas que ya tienen los hogares más modernos:

Enchufes inteligentes para programar horarios, apagar luces automáticamente y controlar a distancia cualquier dispositivo sin consumo fantasma.

Sensores de movimiento, muy útiles en pasillos, entradas y zonas de paso durante las fiestas. Así, tendrás luz solo cuando más se necesita.

MediaMarkt ha rebajado casi a mitad de precio estas tiras de luces LED a las puertas de la Navidad, así que aprovecha ahora para llevártelas por menos de 130€. ¡Lo vas a agradecer!

