Sephora rebaja el set de belleza perfecto para estas fiestas: es de Benefit y es el más vendido durante el Black Friday

¿Estás ya pensando en los regalos que vas a hacer estas fiestas? Si tienes cerca a alguien que adore el maquillaje y quieres acertar de pleno con su regalo, tienes que fichar el set de belleza de Navidad que Sephora acaba de rebajar un 25% este Black Friday. Es más, tienen un catálogo con los mejores kits de make-up con el que vas a alucinar, y ahora a un mejor precio que de costumbre.

El que nosotros hemos fichado es un set de belleza navideña de Benefit que incluye 3 productos perfectos para un buen look de Navidad. Lo mejor es que costaba 43€, y ahora lo puedes conseguir por menos de 35€ en el Black Friday de Sephora. Además, también han lanzado otra promo, y es que si haces una compra superior a 90€ en la app, te puedes llevar un 5% de descuento extra con el código BF.

Puntos fuertes de este set de belleza rebajado

Máscara de pestañas grande que deja un volumen visible desde la primera pasada.

Gel fijador de cejas que mantiene la forma durante horas.

Bronceador minitalla para conseguir un efecto sunkissed natural.

3 imprescindibles de Benefit en un solo pack para ti o para regalar.

Set de belleza navideña Gamejoy de Benefit: ¿qué incluye?

Set de belleza navideña Gamejoy Benefit

Este set de belleza navideña de Benefit incluye tres productos que vas a poder utilizar cada día estas fiestas (y el resto del año). El primero es una máscara BADgal BAND! en tamaño grande, una de las más vendidas de Benefit y famosa por un efecto volumen 360º y una fórmula muy ligera para aplicar varias capas sin apelmazar.

Otro imprescindible es el gel 24-HR Brow Setter en tamaño mini, un fijador transparente de acabado flexible que mantiene las cejas siempre peinadas sin una sensación rígida. Y otro básico que se suma a este set de belleza navideña es el bronceador Hoola (también en tamaño mini), uno de los bestsellers de Benefit. Tiene un tono bonito que broncea y permite adaptar la cobertura a tus gustos, ideal para marcar pómulos.

Así puedes hacerte un make-up con estos productos

Si eliges este pack de Benefit para ti y no para regalar, vas a poder hacerte un super make-up estas fiestas. Toma nota:

Empieza aplicando BADgal BAND! desde la raíz para levantar las pestañas y dar volumen. Repite este paso tantas veces como quieras si buscas más intensidad. Utiliza 24-HR Brow Setter para peinar las cejas hacia arriba y fijar la forma. Añade el toque final con el bronceador Hoola. Lo puedes aplicar en todo el rostro o solo en puntos clave, como los pómulos, la frente o la mandíbula.

¿Lo quieres? Tanto si te alucina su presentación y lo quieres en casa, como si crees que es el mejor regalo para estas fiestas, fíchalo ahora por menos de 35€ en el Black Friday de Sephora. ¡Nos encanta!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.