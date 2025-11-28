Sephora rebaja el set de belleza perfecto para estas fiestas: es de Benefit y es el más vendido durante el Black Friday
Si te alucinan los sets de belleza que incluyen varios productos o te parecen una buena idea de regalo, tienes que fichar el último superventas de Sephora.
Las 10 mejores máscaras de pestañas del 2025: Rimmel, Max Factor o L'Oréal ¿cuál comprar?
Noticias relacionadas
¿Estás ya pensando en los regalos que vas a hacer estas fiestas? Si tienes cerca a alguien que adore el maquillaje y quieres acertar de pleno con su regalo, tienes que fichar el set de belleza de Navidad que Sephora acaba de rebajar un 25% este Black Friday. Es más, tienen un catálogo con los mejores kits de make-up con el que vas a alucinar, y ahora a un mejor precio que de costumbre.
El que nosotros hemos fichado es un set de belleza navideña de Benefit que incluye 3 productos perfectos para un buen look de Navidad. Lo mejor es que costaba 43€, y ahora lo puedes conseguir por menos de 35€ en el Black Friday de Sephora. Además, también han lanzado otra promo, y es que si haces una compra superior a 90€ en la app, te puedes llevar un 5% de descuento extra con el código BF.
Puntos fuertes de este set de belleza rebajado
- Máscara de pestañas grande que deja un volumen visible desde la primera pasada.
- Gel fijador de cejas que mantiene la forma durante horas.
- Bronceador minitalla para conseguir un efecto sunkissed natural.
- 3 imprescindibles de Benefit en un solo pack para ti o para regalar.
Set de belleza navideña Gamejoy de Benefit: ¿qué incluye?
Este set de belleza navideña de Benefit incluye tres productos que vas a poder utilizar cada día estas fiestas (y el resto del año). El primero es una máscara BADgal BAND! en tamaño grande, una de las más vendidas de Benefit y famosa por un efecto volumen 360º y una fórmula muy ligera para aplicar varias capas sin apelmazar.
Otro imprescindible es el gel 24-HR Brow Setter en tamaño mini, un fijador transparente de acabado flexible que mantiene las cejas siempre peinadas sin una sensación rígida. Y otro básico que se suma a este set de belleza navideña es el bronceador Hoola (también en tamaño mini), uno de los bestsellers de Benefit. Tiene un tono bonito que broncea y permite adaptar la cobertura a tus gustos, ideal para marcar pómulos.
Así puedes hacerte un make-up con estos productos
Si eliges este pack de Benefit para ti y no para regalar, vas a poder hacerte un super make-up estas fiestas. Toma nota:
- Empieza aplicando BADgal BAND! desde la raíz para levantar las pestañas y dar volumen. Repite este paso tantas veces como quieras si buscas más intensidad.
- Utiliza 24-HR Brow Setter para peinar las cejas hacia arriba y fijar la forma.
- Añade el toque final con el bronceador Hoola. Lo puedes aplicar en todo el rostro o solo en puntos clave, como los pómulos, la frente o la mandíbula.
¿Lo quieres? Tanto si te alucina su presentación y lo quieres en casa, como si crees que es el mejor regalo para estas fiestas, fíchalo ahora por menos de 35€ en el Black Friday de Sephora. ¡Nos encanta!
Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.