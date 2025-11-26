Ni calefactor portátil ni ventilador de techo para el invierno: necesitas este emisor térmico rebajado en el Black Friday de Leroy Merlin

¿Buscas opciones para calentar tu casa sin tener todo el día puesta la calefacción? Hay muchas más de las que a priori crees, y todavía más en el Black Friday de Leroy Merlin, ya activo con descuentos de hasta el 50% en calefacción, iluminación, jardín, cocinas, baños y mucho más. Entre todas las ofertas, hemos fichado un emisor térmico con el que no vas a depender tanto de la calefacción en casa.

Los emisores térmicos suelen tener bajo consumo (si es un modelo actual), WiFi, varios modos programables y la comodidad de poder moverlo de un lado a otro de la casa para calentar solo las habitaciones que necesitas. Justo lo que cumple el emisor térmico Comfy! de Mellerware, rebajado ahora un 26% en las ofertas de Leroy Merlin en Black Friday.

Lo más destacado de este emisor térmico

Potencia de 2000 W para calentar estancias de hasta 30 m².

Control Wi-Fi compatible con Alexa y Google Home.

Función 'ventana abierta' que apaga el aparato para evitar un consumo innecesario.

3 modos de uso para ajustar la temperatura según el momento.

Así es el emisor térmico Comfy! de Mellerware

emisor térmico Comfy! Mellerware

El emisor térmico Comfy! de Mellerware es el dispositivo que necesitas en casa para estar calentito sin estar pendiente cada pocos minutos ni encender la calefacción. Tiene placas de aluminio que reparten el calor de manera uniforme y lo retienen durante más tiempo para calentar cualquier estancia sin picos de consumo.

Su potencia de 2000 W es bastante equilibrada para la mayoría de habitaciones, incluso para el baño o el salón, y puedes regular la temperatura a tu gusto (hasta 35ºC) desde el termostato ajustable o desde un app móvil.

Preguntas frecuentes

¿No sabes si este emisor térmico Mellerware en oferta es para ti? Despejamos todas tus dudas con una recopilación de las preguntas más frecuentes.

¿Un emisor térmico consume menos que un calefactor portátil?

Sí, porque mantiene una temperatura estable sin picos de potencia. Además, las placas de aluminio retienen el calor y lo distribuyen de forma más uniforme.

¿Es suficiente para calentar una habitación grande?

Este emisor térmico de Mellerware es adecuado para estancias de hasta 30 m². En espacios más grandes quizá se puede complementar con otro punto de calor.

¿Puedo controlarlo desde fuera de casa?

Sí, tiene conexión WiFi y una app móvil para ajustar la temperatura o programarlo desde cualquier lugar.

¿Hace ruido mientras está funcionando?

No. A diferencia de otros aparatos, los emisores térmicos no incorporan ventilador, así que funcionan de forma silenciosa.

¿Cuánto tiempo va a estar rebajado en Leroy Merlin?

Hasta el 1 de diciembre, si no se agotan existencias antes. Es el día en el que termina el Black Friday 2025 de Leroy Merlin.

Quizá tenías en mente otras opciones para calentar tu casa este invierno, pero un emisor térmico es la más sostenible, cómoda y económica. Aprovecha que ahora lo puedes conseguir en el Leroy Merlin Black Friday por menos de 125€.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.