¡Black Friday en Miin Cosmetics!: Lo mejor de la cosmética Koreana con hasta un 60% de descuento

Cuando llega el Black Friday, lo que muchos pensamos es en aprovechar para cazar buenos precios y, de paso, adelantar algún regalo de Navidad sin agobios de última hora. En Miin Cosmetics este año la cosa se pone seria: descuentos de hasta el 60% en productos seleccionados y, además, un extra que suma todavía más ahorro. Con el código ELESPANOL5, tienes un 5% adicional en toda la web, combinable con artículos ya rebajados. La promoción estará activa del 18 de noviembre al 5 de diciembre, así que hay margen para organizarse y sacarle partido.

Es un buen momento para renovar básicos de skincare o animarse a probar esos productos que en otros momentos del año resultan más caros, pero que ahora, gracias a las rebajas, están mucho más accesibles. Ahora bien, con tantas opciones puede que surja la duda de por dónde empezar. Si quieres sacar el máximo partido al Black Friday de Miin Cosmetics, aquí va una selección de 6 productos que están arrasando.

Gel limpiador ph

Un buen limpiador es la base de cualquier rutina facial, y este gel Hyaluron Hyggee lo demuestra. Respeta el equilibrio natural de la piel gracias a su pH equilibrado, evitando esa sensación de tirantez que dejan otros productos más agresivos. Además, incorpora ácido hialurónico, lo que significa que mientras limpia también ayuda a mantener la hidratación. Durante el Black Friday de Miin Cosmetics, está rebajado 15 euros.

Acondicionador rosemary

El cuidado capilar no se entiende sin un buen acondicionador, y este de Aromatica tiene un plus: la fórmula con romero, conocida por estimular el cuero cabelludo y aportar densidad al cabello. No se limita a desenredar, sino que contribuye a que el pelo se vea más fuerte. Durante este Black Friday, se puede conseguir por solo 16 euros.

age derma

La tecnología aplicada al cuidado de la piel tiene cada vez más protagonismo, y el AGE-R Derma EMS Shot Medicube es un buen ejemplo. Utiliza microcorrientes para estimular la piel y mejorar la firmeza, algo que normalmente solo se consigue con tratamientos profesionales. Lo interesante es que permite incorporar esa experiencia en casa, de forma sencilla y segura. Si tú también quieres una piel tersa y con mejor aspecto, tienes que aprovechar el descuento de 192 euros.

tonico hidratante

Este tónico se caracteriza por tener una fórmula sencilla y eficaz, está elaborado con extracto puro de Houttuynia Cordata, una planta conocida por sus propiedades calmantes y equilibrantes. Lo que consigue es hidratar la piel de forma ligera, sin dejar sensación pesada, y al mismo tiempo ayudar a reducir rojeces o pequeñas molestias. Es un producto que funciona muy bien como primer paso tras la limpieza, porque prepara la dermis para absorber mejor los tratamientos que vienen después. Además, su textura acuosa se aplica con facilidad y deja una sensación fresca y cómoda. Ahora mismo podrás conseguirlo por 9 euros por el Black Friday de Miin Cosmetics.

suero vitamina c

La vitamina C es uno de esos ingredientes que no pueden faltar cuando se busca luminosidad y uniformidad en la piel. Este suero aporta esa chispa de vitalidad que hace que se vea más radiante y con mejor aspecto. Además, su textura ligera facilita que se integre sin problemas en cualquier rutina. En el Black Friday, está rebajado 7 euros, una oportunidad muy tentadora para incorporarlo a tu rutina de skincare.

houttuynia cordata

La crema hidratante es uno de los pasos más importantes de cualquier rutina de skincare, porque asegura que la piel esté protegida y nutrida durante todo el día. Esta de All Natural destaca por su fórmula con un 50% de extracto de Houttuynia Cordata, un calmante natural asiático con propiedades antibacterianas que suaviza, evita la obstrucción de poros y ayuda a prevenir granitos. Su textura, que parece densa, se transforma en un gel ligero que se funde al instante. Actualmente está

Estos son solo algunos de los productos que durante el Black Friday de Miin Cosmetics se pueden encontrar con precios muy por debajo de lo habitual. La selección demuestra que hay opciones para distintas necesidades, pero lo mejor es que la marca ha rebajado muchos más artículos. Vale la pena echar un vistazo completo a la web y aprovechar tanto las ofertas de hasta el 60% como el 5% extra del código ELESPANOL5, porque pocas veces se ven estos precios.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.