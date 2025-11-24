El robot aspirador que barre y friega por ti: es de Xiaomi y cuesta menos de 60€ en el Black Friday de AliExpress

¿Limpiar en casa cada vez se te hace más cuesta arriba? Aunque seas fan de la organización y te guste tenerlo todo bajo control, seguro que siempre has soñado con poder tener la casa impoluta sin dedicarle tanto tiempo. Ahora (y desde hace unos años), la respuesta está en la tecnología y, en concreto, en los robots aspiradores que aspiran, barren y friegan la casa de arriba a abajo por ti.

Así que aprovechar el Black Friday 2025 de AliExpress para comprar un robot aspirador es una decisión inteligente. Además, vuelven los códigos descuento AliExpress Black Friday para que puedas ahorrar hasta 70€ extra sobre los precios ya rebajados (los códigos son válidos solo en los productos marcados con Black Friday enviados a España, salvo en productos virtuales y no acumulables con otras promociones). Hemos fichado el robot aspirador Xiaomi Robot Vacuum E5 rebajado en AliExpress, y te lo podrás llevar aún más barato con los cupones descuento:

ESPANOLE03 : 3€ de descuento en compras superiores a 18€.

: 3€ de descuento en compras superiores a 18€. ESPANOLE04 : 4€ de descuento en compras superiores a 26€.

: 4€ de descuento en compras superiores a 26€. ESPANOLE09 : 9€ de descuento en compras superiores a 59€.

: 9€ de descuento en compras superiores a 59€. ESPANOLE15 : 15€ de descuento en compras superiores a 89€.

: 15€ de descuento en compras superiores a 89€. ESPANOLE20 : 20€ de descuento en compras superiores a 139€.

: 20€ de descuento en compras superiores a 139€. ESPANOLE30 : 30€ de descuento en compras superiores a 209€.

: 30€ de descuento en compras superiores a 209€. ESPANOLE40 : 40€ de descuento en compras superiores a 279€.

: 40€ de descuento en compras superiores a 279€. ESPANOLE50 : 50€ de descuento en compras superiores a 329€.

: 50€ de descuento en compras superiores a 329€. ESPANOLE70: 70€ de descuento en compras superiores a 499€.

Lo mejor de este producto

Succión de 2.000 Pa que elimina el polvo, las migas y el pelo de las mascotas.

Cuerpo de 300 mm y solo 70 mm de altura para colarse debajo del sofá, la cama o los muebles.

Depósito de 400 ml que reduce la frecuencia de vaciado.

Planificación inteligente en zigzag que no se deja ninguna zona sin limpiar y mejora la eficiencia.

Robot aspirador Xiaomi Robot Vacuum E5

Robot aspirador Xiaomi Robot Vacuum

El robot aspirador Xiaomi Robot Vacuum E5 es uno de los más baratos del momento gracias a las ofertas del Black Friday de AliExpress. Normalmente, tiene una buena relación calidad-precio, pero ahora ha pasado a ser un chollo que tienes que aprovechar. Si no lo haces, te vas a arrepentir.

Es un pequeño electrodoméstico que aspira, barre y friega sin que tengas que hacer nada, porque sus sensores se encargan de detectar el tipo de superficie y de esquivar obstáculos. Además, con una autonomía de 110 minutos para limpiar tu casa al completo.

¿Lo necesitas en casa?

Cualquier hogar le puede sacar mucho partido a un robot aspirador, pero con más motivo si:

Tienes poco tiempo libre y no lo quieres dedicar a la limpieza doméstica (al menos, no todo).

Tu mascota suele dejar pelo por el suelo o los sofás.

Quieres que el suelo quede perfecto, como si hubieras pasado el cepillo, la aspiradora y la fregona, pero sin haber hecho nada de eso.

Vives en una casa grande y limpiar a diario te quita mucho tiempo.

¿Sabías que comprar un robot aspirador Xiaomi no te va a costar más de 60€? Y si aplicas el cupón AliExpress Black Friday ESPANOLE04, te puedes ahorrar otros 4€ extra sobre el precio ya rebajado. ¡Aprovecha los descuentazos!

