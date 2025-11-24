Renueva tu frigorífico en las ofertas del Black Friday de Worten: casi 500€ menos en este combi de Balay

Noticias relacionadas Los 10 mejores minilavavajillas relación calidad-precio del 2024

Si buscas inspiración en una cocina moderna, te vas a encontrar con los frigoríficos combi, los favoritos de quienes quieren aprovechar bien el espacio sin renunciar a una nevera grande y con capacidad suficiente para toda la familia. ¿Y sabes que los mejores frigoríficos combi (y muchos más modelos) están rebajados en el Black Friday de Worten?

Los electrodomésticos de las marcas más punteras del mercado ahora tienen ofertas alucinantes, como este frigorífico combi negro de Balay, con un diseño premium. Es el más elegante que vas a poder incorporar en tu cocina, y encima ahora está rebajado un 28% para llevártelo por casi 500€ menos de lo que cuesta habitualmente. ¿Quieres saber más?

Características más destacadas de este frigorífico

Capacidad XXL de 440 litros para familias grandes.

Sistema No Frost con circulación uniforme del aire que mantiene una temperatura estable.

Cajones específicos para conservar carne, pescado, frutas y verduras frescas durante más tiempo.

Iluminación LED progresiva en el interior.

Así es el frigorífico combi de Balay en oferta

frigorífico combi Balay

El frigorífico combi negro de Balay es grande, con buena capacidad, eficiente y con una presencia muy elegante en la cocina. De hecho, su diseño premium es lo que primero te va a llamar la atención, y es que queda estupendamente con cualquier tipo de decoración. Tiene 70 cm de ancho y 203 cm de alto que se traducen en 440 litros distribuidos de manera inteligente entre la nevera y el congelador.

En su interior, uno de sus puntos fuertes es la tecnología NoFrost AireFrío 4D, un sistema que reparte muy bien el aire frío para mantener siempre una temperatura constante. Así, el frigorífico combi no forma escarcha y cada alimento recibe el frío que necesita para conservarse en buen estado. Además de llevártelo con un 28% de descuento en las ofertas del Black Friday 2025, incluye entrega e instalación.

Black Friday de Worten: cómo aprovechar las ofertas

Las ofertas del Black Friday 2025 ya han llegado a Worten con descuentos alucinantes en una selección de los mejores pequeños y grandes electrodomésticos. Hasta el 1 de diciembre, encontrarás frigoríficos, lavavajillas, televisores, lavadoras, microondas o los mejores dispositivos electrónicos con ofertas brutales.

Además, Worten también lanza ofertas flash, como un 15% de descuento en aspiradores verticales con el cupón ASPIRA15 o en muebles para el hogar con el cupón MUEBLE15. Rastrea su catálogo de arriba a abajo, porque encontrarás chollos en todas las categorías.

¿Imaginas lo bien que quedaría este frigorífico combi de Balay en tu cocina? Es elegante y premium, pero te va a gustar todavía más ahora que tiene casi 500€ de descuento en las ofertas del Worten Black Friday. ¡Date prisa!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.