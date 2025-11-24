Ofertón gaming del día en PcComponentes: llévate este procesador AMD Ryzen top ventas a precio mínimo histórico

Si tienes un ordenador de sobremesa potente que utilizas para jugar, editar fotos, vídeos y tareas exigentes, es normal que necesites priorizar siempre el rendimiento. Pero que no tire como antes no significa que tengas que cambiarlo, porque la solución pasa por instalar un nuevo procesador que dé un salto real en rendimiento. Y justo vas a encontrar lo que buscas en PcComponentes, porque esta semana celebran su Black Friday con descuentos de hasta el 60% en miles de productos y categorías.

¿Y cómo elegir un buen procesador entre tanta oferta y buenos precios? Te lo ponemos fácil, porque hemos fichado el procesador AMD Ryzen 7 9800X3D, el más vendido ahora mismo y rebajado un 37%. Es un chollo con un rendimiento alucinante y encima acaba de alcanzar su precio mínimo histórico en PcComponentes, ¡aprovéchalo antes de que vuelva a su precio original!

AMD Ryzen 7

Lo más destacado de este procesador top ventas

Aumento considerable de FPS gracias a la segunda generación de AMD 3D V-Cache.

Frecuencias de 4,7 a 5,2 GHz para reducir la latencia en juegos.

8 núcleos y 16 hilos que hacen el procesador perfecto para gaming y productividad.

Compatibilidad total con DDR5 y PCIe 5.0 para eliminar cuellos de botella

AMD Ryzen 7 9800X3D: qué es y por qué necesitas este procesador

El procesador AMD Ryzen 7 9800X3D es uno de los más avanzados dentro de la plataforma AM5. El secreto está en su arquitectura Zen 5 con una memoria caché L3 ampliada a 96 MB para un rendimiento brutal en juegos, edición, tareas exigentes y todo lo que imagines. Así que si estás buscando la mejor estabilidad de FPS en juegos exigentes, este procesador es para ti.

Además, es 100% compatible con las tecnologías más recientes (DDR5, PCle, soporte para ECC...), e incluye gráficos integrados Radeon para no tener que depender de una GPU. No vas a encontrar opción más potente para tu set-up, mucho menos con un descuento de este nivel.

Opiniones del procesador AMD Ryzen 7

Este procesador AMD Ryzen tiene una valoración de 4,8/5 estrellas, y estas son algunas opiniones de usuarios:

"El mejor CPU para jugar. Si juegas a juegos competitivos o juegas en 1080p con +144hz tienes que invertir en CPU sí o sí".

"Es una CPU tremenda que sencillamente no tiene rival en cuanto al gaming y que, para colmo, también se defiende en otras tareas de computación en general".

"Después de varios años usando procesadores Ryzen, decidí dar el salto al AMD Ryzen 7 9800X3D, y honestamente, es una bestia. Lo compré principalmente pensando en gaming, y el salto en rendimiento respecto a generaciones anteriores es bastante notable".

¿Es para ti? Tiene una valoración top y un precio todavía mejor, así que aprovéchalo y de paso ficha otras ofertas gaming para completar tu set-up ahora que PcComponentes tiene descuentos de hasta el 50%. ¡Solo hay chollos!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.