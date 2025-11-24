5 ofertas irresistibles de Eureka Electrodomésticos que están arrasando este Black Friday

Llegan las grandes rebajas de Eureka: hasta un 50% menos en primeras marcas para poner tu hogar a punto antes de Navidad.

Eureka Electrodomésticos ha decidido premiar a sus usuarios este Black Friday y ha lanzado una serie de descuentos en sus mejores productos de tecnología y hogar para que renueves todas aquellas cosas que ya se te han quedado antiguas o han dejado de funcionar. Desde electrodomésticos de cocina como neveras, amasadoras y frigoríficos hasta televisiones y planchas, las posibilidades son tantas que querrás renovar todos tus aparatos electrónicos, probar de una vez aquellos que nunca has tenido y adelantar todas las compras de Navidad.

El Black Friday ya no es solamente una campaña para darse caprichos, sino que es ese momento del año que muchas familias esperan con ganas para comprar por menos dinero. Eureka Electrodomésticos lo sabe, y por eso ha querido ponerle precios de lo más competitivos a sus mejores productos. El resultado: una combinación de precio de escándalo y tecnología puntera que no podrás pasar por alto.

Por si eso fuera poco, nosotros hemos querido facilitarte todavía más las cosas. Por eso, hemos buceado por su web en busca de los mejores chollos. De entre todos los que hemos visto, y eso que han sido muchos, hemos hecho una selección de los que nos parecen los mejores. Te dejamos a continuación cinco productos superventas con descuentos fascinantes que te van a enamorar.

5 productos con rebajas excepcionales por el Black Friday de Eureka Electrodomésticos

Amasadora para repostería de alto nivel

Si eres de esas personas a las que les gusta la repostería o preparar panes caseros, en tu cocina debe haber un amplio surtido de pequeños electrodomésticos con los que preparar tus recetas favoritas. Una amasadora es uno de los imprescindibles, y Eureka Electrodomésticos ha rebajado esta de Bergner un 22% por el Black Friday.

Tiene 1300W de potencia y un bol de 5 litros, más que suficientes elaborar masas de pizza, panes y bizcochos sin ningún tipo de esfuerzo. Las mezclas quedan mega homogéneas, da igual si trabajas una masa fina o densa, así que el resultado es increíble.

Aspiradora escoba para una limpieza cómoda

Otra promoción destacada en la web de Eureka Electrodomésticos es la de la aspiradora escoba LG CordZero, diseñada para hacerte la tarea de limpieza mucho más cómoda y fácil al no tener cables.

Permite libertad total de movimientos, por lo que no habrá enredos ni tropezones, y cuenta con una capacidad de succión tan alta que se tragará incluso las motas de polvo más pequeñas. Perfecta para limpiar suelos, techos e incluso esquinas, cuenta con filtros HEPA lavables y un sistema de vaciado fácil que nos encanta. ¿Tienes mascotas en casa o en tu familia hay alguien alérgico? Es perfecta para vuestro hogar, porque evita la aparición de nubes de polvo.

Frigorífico Beko- alimentos mejor conservados

Si se te ha estropeado tu nevera o directamente vas a reformar tu cocina y, con ello, piensas renovar todos tus electrodomésticos, debes valorar la opción de llevarte esta ganga: un frigorífico Beko con una rebaja del 12% en su precio.

Gracias a su tecnología HarvestFresh, este frigorífico combi conserva los alimentos en buen estado durante más tiempo. El cajón de las frutas lleva tres luces de colores que simulan el ciclo solar y esto logra preservar las vitaminas de frutas y hortalizas durante un tiempo más prolongado. Por si fuera poco, es una nevera espaciosa y con un diseño luminoso y elegante que quedará fantástico en tu cocina.

Lavadora Candy a un precio irresistible

Candy es la prueba visible de que un electrodoméstico con lo último en tecnología no tiene por qué ser caso. A eso ayuda el Black Friday de Eureka Electrodomésticos, claro, porque esta lavadora tiene un 14% de descuento durante unos días.

Tiene una capacidad de 8 kilos, incluye ciclos de lavados muy útiles y su eficiencia energética es otro de sus puntos fuertes. Además, es inteligente: lleva conectividad NFC que permite descargar programas extra y hacer diagnósticos desde tu smartphone.

Televisión Dyundai perfecto para habitaciones

La última alternativa de nuestra selección top de productos rebajados es este televisor Hyundai de 32", perfecto para colocar en dormitorios. Es muy duradero y utilizarlo es muy fácil, por lo que incluso las personas mayores podrán adaptarse con facilidad a él.

Además, su calidad de imagen y de sonido es muy buena, por lo que nos parece un televisor con calidad-precio inmejorable... y mucho más ahora, que tiene un descuento extra por el Black Friday.

Estas son solamente cinco propuestas, pero en la web de Eureka Electrodomésticos encontrarás multitud de gangas. ¿A qué esperas para llevarte algunas a casa?

