Tendencia decoración de baño 2025-2026: la inspiración que necesitas con este mueble elegante con lavabo

¿Estás pensando en renovar tu baño? Puede ser una reforma integral para cambiar uno antiguo por uno mucho más acorde con las tendencias de decoración actuales; o bien cambiar solo los muebles para no tener que meterte en obras. Sean cuales sean tus planes, necesitas un buen mueble de baño con lavabo, porque si sabes elegir, puedes cambiar por completo la estética de esta estancia de la casa.

Las tendencias en baños para 2025 y 2026 apuntan a muebles con líneas modernas, acabados naturales, que tengan buen almacenamiento y sean funcionales. Es justo lo que nos dice el mueble de baño con lavabo Sara de roble a la venta en Leroy Merlin y rebajado 141,10€ solo durante las ofertas del Black Friday 2025. Ya están activas con hasta un 50% de descuento solo hasta el 1 de diciembre.

Lo que más nos gusta de este mueble de baño de Leroy Merlin

3 cajones con cierre amortiguado para facilitar el almacenamiento y evitar golpes.

Acabado en roble oscuro que le da un toque muy elegante al baño.

Lavabo de cerámica blanca de fácil limpieza.

Mueble fabricado en España con certificado PEFC con madera sostenible.

Así es este mueble de baño con lavabo Sara

mueble de baño Leroy Merlin

El mueble de baño con lavabo Sara de roble mide 80 x 46 cm y mantiene muy bien el equilibrio entre el diseño y la funcionalidad. Tiene 3 cajones amplios y cómodos para organizar cualquier artículo de baño de manera organizada. Incluso puedes aprovechar el Black Friday de Leroy Merlin para comprar organizadores que te faciliten la vida.

A esto se le suma un acabado en laminado con textura que imita la madera natural y un lavabo de cerámica blanca que juega muy bien con el contraste. Además, tiene un tamaño ideal para los baños más pequeños.

Ideas de decoración para baños 2025-2026

Combina el roble oscuro con paredes en tonos más claros para un acabado más elegante y luminoso.

Añade accesorios metálicos en negro o dorado.

Integra iluminación LED debajo del mueble para que el lavabo resalte.

Añade un espejo grande o marcos en madera para ampliar visualmente el espacio.

Utiliza plantas de interior resistentes a la humedad.

Este mueble de baño con lavabo de Leroy Merlin es uno de los más funcionales y elegantes que puedes comprar hoy, y además encaja muy bien en las tendencias de decoración para 2026. ¡Llévatelo muy rebajado!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.