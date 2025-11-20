El escritorio en L que necesitas en casa si teletrabajas y necesitas aprovechar el espacio en tu home office

A priori, trabajar siempre desde casa es más cómodo que ir a la oficina y permite conciliar mucho mejor la vida personal y profesional. Pero necesitas tener un espacio adecuado y tranquilo para hacerlo y, en la medida de lo posible, crear tu home office. Si no tienes mucho espacio libre, o solo puedes ocupar la mitad de una habitación, te va a venir muy bien un escritorio en L.

De hecho, son los más utilizados en habitaciones pequeñas o cuando queremos aprovechar algún rincón o columna. Si es tu caso, hemos fichado en el Black Friday 2025 de Brico Dépôt el escritorio Hamilton en L que necesitas tener en casa. Tiene unas dimensiones de 138 x 138 x 75,5 cm, es muy versátil y además ahora está rebajado más de 100€ solo durante estas ofertas. ¡Aprovecha!

Puntos fuertes de este escritorio

El diseño en L permite aprovechar mucho mejor el espacio.

Con una estructura de acero estable y resistente.

Influye estantes laterales accesibles para facilitar la organización.

Incluye también un hueco pensado para esconder los cables y tener un escritorio mucho más limpio.

Así es el escritorio Hamilton rebajado en Brico Dépôt

escritorio hamilton brico depo

El escritorio H

amilton de Tectake tiene un diseño muy particular, pues combina la estética industrial con un diseño muy práctico. Si necesitas montar una zona de trabajo en un espacio reducido, es ideal. La estructura mezcla tableros MDF de acabado en madera con un armazón de acero negro. Eso consigue darle un aspecto sobrio y acogedor al mismo tiempo.

El diseño en L, además de ser cómodo para aprovechar mejor el espacio, tiene dos zonas diferenciadas: una para el ordenador y la segunda para documentos, accesorios o una segunda pantalla. Además, lo que más nos convence es que tiene buenas dimensiones sin ocupar demasiado fondo.

Cómo aprovechar el Black Friday para amueblar tu home office

El Black Friday 2025 de Brico Dépôt tiene descuentos de hasta el 50% en todas sus categorías, así que puedes aprovecharlo para amueblar una habitación y convertirla en tu home office. Además de este escritorio en forma de L, piensa bien en tus necesidades y amolda el espacio a ellas

Estanterías o cajoneras auxiliares para evitar el desorden.

Baldas para tener más almacenamiento sin ocupar espacio en el suelo.

Otros muebles compactos para crear zonas diferenciadas en la misma habitación si pretendes darle otros usos.

Una silla ergonómica con respaldo ajustable.

Una buena lámpara de escritorio con regulación de intensidad.

¿A qué esperas? Si trabajas desde casa, a diario o varios días a la semana, necesitas un buen espacio para hacerlo, y este escritorio en forma de L es una de las compras más lógicas. ¡Aprovecha el ofertón!

