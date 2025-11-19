Descuentos de hasta el 60% en cuidado facial en MediaMarkt: llévate esta afeitadora Philips por menos de 50€

Si eres de los que todavía utiliza cuchillas desechables, incluso tienes alguna afeitadora barata de mala calidad, el Black Friday 2025 es la excusa perfecta para que la cambies por fin y te actualices con la última tecnología del mercado. De hecho, MediaMarkt, entre todas sus ofertas de este mes, tiene descuentos de hasta el 60% en los mejores dispositivos de cuidado personal.

Y no hemos podido evitar fichar un chollo a un precio que no has visto venir. Es la afeitadora multifunción Philips S7000 13 en 1 que sirve para la barba, el cuerpo y el pelo. Además de ser tan versátil, ahora está rebajada un 34% en el Black Friday de MediaMarkt. Por menos de 50€, puedes cambiar para siempre tus hábitos de afeitado, cuidar más tu piel y conseguir un resultado de barbería sin moverte de casa.

5 características top de esta afeitadora Philips

Peine-guía ajustable con 11 posiciones de longitud para un corte preciso y uniforme.

Tecnología BeardSense que ajusta la potencia según la densidad de la barba.

Recortador específico para nariz, orejas y cejas.

Afeitadora corporal con sistema de protección de la piel para zonas sensibles.

Batería de iones de litio con hasta 120 minutos de autonomía y carga rápida en 5 minutos.

Por qué necesitas esta recortadora 13 en 1 de Philips

recortadora 13 en 1 de Philips

La afeitadora multifunción Philips S7000 13 en 1 es un kit completo de cuidado masculino para la cara, el cuerpo y el pelo. Lo que más nos gustan son sus cuchillas de acero inoxidable autoafilables que mantienen el rendimiento incluso con el paso de los años. Además, sentirás que la tecnología BeardSense está hecha para ti, porque se adapta a la densidad del vello y evita tirones.

Tiene un diseño muy ergonómico para las zonas más complicadas, y como es resistente al agua, puedes utilizarla en la ducha y limpiar los accesorios debajo del grifo. Como puedes ver en la imagen superior, incluye todos los cabezales que imagines para todos los resultados que te apetezca conseguir. ¡Por menos de 50€!

¿Para quién es perfecta?

Esta recortadora 13 en 1 de Philips es perfecta para la inmensa mayoría de hombres, pero le vas a sacar mucho partido si:

Quieres un afeitado perfecto en casa sin pisar la barbería.

Te gustan los cambios de look y necesitas un dispositivo versátil.

Cada vez estás más convencido de todas las ventajas que ofrece la tecnología para cuidarte.

Ya que inviertes en una afeitadora, mejor que la puedas utilizar también en cuerpo y pelo.

¿A qué esperas para fichar esta oferta de MediaMarkt? Esta recortadora de Philips es una de las más completas del mercado, y pocas veces ha estado rebajada a menos de 50€. ¡Solo durante el Black Friday 2025!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.