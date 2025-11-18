¿Qué tipos de frigoríficos existen y cuál es el mejor para cada hogar?

¿Sabes cómo elegir el mejor frigorífico según cómo sea tu cocina, el espacio disponible y las necesidades de tu familia? No todos hacen la misma función ni tienen la misma tecnología. Por ejemplo, los frigoríficos americanos son los más utilizados en cocinas grandes o familias numerosas, porque tienen muy buena capacidad y tecnologías que mantienen los alimentos en buen estado durante mucho más tiempo.

Dentro de esta categoría, hay muchísimas opciones para elegir. Por ejemplo, ahora hemos fichado el frigorífico americano Hisense RQ5P470SETE con un 43% de descuento en el Black Friday de Worten (mejor precio del último mes) y además, con la compra del producto en Worten, puedes participar en el sorteo de un viaje para asistir al Benfica - Real Madrid de la Champions League en Lisboa. ¡Solo hasta el 30 de noviembre!

Lo mejor de este frigorífico americano

Sistema Total NoFrost que evita que se forme escarcha.

Tecnología MultiAirflow para mantener siempre una temperatura uniforme.

Motor Inverter silencioso con solo 37 dB.

Conectividad Wi-Fi para poder controlarlo en remoto desde el móvil.

Así es el frigorífico americano Hisense rebajado en Worten

frigorífico americano Hisense

El frigorífico americano Hisense RQ5P470SETE tiene un formato de cuatro puertas muy cómodo, porque es muy fácil acceder a cada compartimento y además ayuda a organizar mucho mejor el interior. Tiene una capacidad de 582 litros, espacio más que suficiente para familias grandes o para hacer la compra sin preocuparte por el almacenamiento.

El espacio interior se divide en los 403 litros del frigorífico en sí y 179 litros del congelador, con estantes bastante amplios, cajones para frutas, verduras y balcones de puerta. Si eres fan del orden en casa, te va a encantar este frigorífico americano Hisense, mucho más ahora que está rebajado en el Black Friday de Worten.

¿Qué tipos de frigoríficos existen y cuál es el mejor para ti?

El mundo de los frigoríficos es tan amplio que siempre vas a encontrar un modelo perfecto para ti. Estas son las ventajas de cada uno de ellos:

Tipo de frigorífico Características principales Ideal para Americano Gran capacidad, dos o cuatro puertas, sistemas avanzados de frío Familias grandes o quienes necesitan mucho espacio Combi Congelador debajo, consumo eficiente, tamaño estándar Pisos pequeños o cocinas con poco espacio Side by Side Puestas verticales tipo armario, buena organización Cocinas amplias con necesidad de acceso rápido Integrable Se ocultan bajo mueble, estética uniforme Cocinas de diseño o espacios minimalistas Multidoor Cuatro puertas o más, zonas de temperatura independiente Usuarios que buscan versatilidad y organización avanzada

Si el frigorífico americano encaja con tu casa y tu familia, aprovecha que este de Hisense está rebajado más de 500€. Y si prefieres otro modelo, aprovecha las ofertas del Black Friday de Worten, porque tienen muchísimos otros frigoríficos en oferta.

