Últimos días de la Promo del 11.11 de AliExpress: llévate esta tablet Xiaomi con más de 600€ de descuento

¿No aprovechaste los descuentos del 11 del 11 de AliExpress? No te preocupes, porque aunque el 11 de noviembre ya haya pasado, el gigante del comercio electrónico todavía mantiene sus descuentos y lo hará hasta el 19 de noviembre a medianoche. Así que todavía puedes fichar chollos, como la tablet Xiaomi Pad 7 Pro que nosotros hemos encontrado rebajada a menos de 350€ (su precio original es de 969€).

Estos precios no los vas a encontrar todos los días, pero todavía hay más. Ahora, puedes recibir tus pedidos AliExpress en solo 5 días, y por supuesto puedes aplicar los clásicos códigos descuento AliExpress para ahorrar aún más en todos tus pedidos (válidos en todos los productos enviados a España que tengan la etiqueta 'Promo 11.11', no válidos en productos virtuales ni acumulables con otras promociones). Apúntalos:

ESPANOLES03 : 3€ de descuento en compras superiores a 15€.

: 3€ de descuento en compras superiores a 15€. ESPANOLES05 : 5€ de descuento en compras superiores a 29€.

: 5€ de descuento en compras superiores a 29€. ESPANOLES12 : 12€ de descuento en compras superiores a 69€.

: 12€ de descuento en compras superiores a 69€. ESPANOLES20 : 20€ de descuento en compras superiores a 129€.

: 20€ de descuento en compras superiores a 129€. ESPANOLES40 : 40€ de descuento en compras superiores a 249€.

: 40€ de descuento en compras superiores a 249€. ESPANOLES60 : 60€ de descuento en compras superiores a 369€.

: 60€ de descuento en compras superiores a 369€. ESPANOLES75 : 75€ de descuento en compras superiores a 469€.

: 75€ de descuento en compras superiores a 469€. ESPANOLES03ES85: 85€ de descuento en compras superiores a 549€.

Puntos fuertes de esta tablet Xiaomi

Pantalla nítida de 11,2'' con resolución 3,2K y 144 Hz.

Procesador Snapdragon 8s Gen 3 de 4 nm para un buen rendimiento en multitarea.

Cuatro altavoces compatibles con Dolby Atmos y Dolby Vision.

Batería de 8850 mAh con carga ultrarrápida de 67 W que alcanza el 100% en solo 79 minutos.

Por qué comprarla hoy rebajada en la Promo del 11.11

Si tienes en mente comprarte una tablet, o crees que es el regalo de Navidad perfecto para alguien cercano, la Xiaomi Pad 7 Pro es una compra muy inteligente. Por sus prestaciones y su precio, porque ahora está rebajada a menos de 350€ en la Promo del 11.11 de AliExpress solo por tiempo limitado.

Tiene una pantalla de muy buena calidad, un procesador a la altura, IA integrada a través de la tecnología Xiaomi HyperAI y una batería de 8850 mAh casi infinita para que puedas llevar la tablet allá donde quieras. Siempre ha tenido una buena relación calidad-precio, pero ahora AliExpress se pasa el juego con este ofertón.

¿Qué es la Promo del 11.11 de AliExpress y cuando termina?

AliExpress lanzó el pasado 11 de noviembre la Promo del 11.11 con sus mejores ofertas del año y descuentos de hasta el 80% en todas las categorías. Aunque esa fecha tan señalada ya haya llegado a su fin, seguirá activa hasta el miércoles 19 de noviembre a las 23:59 horas.

Así que todavía puedes 'cazar' algún chollo, como esta tablet Xiaomi barata. Es tan fácil como buscar los productos rebajados (los identificarás con la etiqueta 'Promo 11.11', añadirlos al carrito, aplicar los cupones descuento AliExpress y llevártelos rebajados. ¡Date prisa!

Aprovecha esta recta final de ofertas de la Promo del 11 del 11 de AliExpress para llevarte una de las mejores tablets de 2025 a un precio tremendo. ¡Vaya ganga!

