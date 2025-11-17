PcComponentes lo ha vuelto a hacer: este portátil HP superventas alcanza su precio mínimo histórico durante el Black Friday
Este portátil HP con muy buen rendimiento cuesta menos de 500€ en las ofertas de Black Friday solo por tiempo limitado. ¡Corre a por él!
Si tienes un ordenador portátil con varios años, seguramente haya pasado varias etapas de tu vida contigo. Lo utilizaste para ir a la universidad y hacer trabajos, y quizá ahora te acompaña para teletrabajar, como dispositivo de ocio o como el portátil que utilizáis toda la familia en casa. Pero si es demasiado antiguo, cada vez funciona más lento, la batería dura menos tiempo y se satura en cuanto abres un par de pestañas, te está mandando señales.
¿Ya te ocurre? Si llevas tiempo pensando en estrenar un portátil, no esperes a la Navidad para hacerlo, porque ya está aquí el Black Friday 2025 de PcComponentes. Las ofertas más potentes en tecnología están de vuelta con descuentos de hasta el 60% solo hasta el 30 de noviembre, y entre todos los chollos hemos fichado el portátil HP 15-fc0179ns 15.6". Un superventas que acaba de caer a su precio mínimo histórico (menos de 500€) solo por tiempo limitado durante las ofertas de Black Friday.
Lo más destacado de este portátil HP
- Rendimiento muy fluido con el procesador AMD Ryzen 7 incluso en multitarea exigente.
- 32 GB de RAM para trabajar con programas pesados sin tirones.
- Pantalla Full HD antirreflectante que puedes utilizar durante horas sin cansar la vista.
- Almacenamiento SSD de 1 TB con velocidades de acceso muy altas.
Razones para comprarlo rebajado en el Black Friday
El portátil HP 15-fc0179ns 15.6" es un dispositivo de gama media con un buen precio (ahora mejor) para quienes buscan potencia y buenas prestaciones sin complicarse mucho la vida. El procesador AMD Ryzen 7 proporciona una potencia inmediata incluso con tareas exigentes, y los 32 GB de RAM lo complementan muy bien en multitarea o con cualquier app abierta.
Además, se junta que la pantalla de este portátil es Full HD antirreflectante con unos gráficos Radeon integrados que rinden muy bien a la hora de editar, hacer tareas de diseño gráfico o consumir contenido en streaming. Y con una batería casi infinita y carga rápida que alcanza el 50% en solo 45 minutos.
¿Para quién es el portátil perfecto?
¿No sabes si este portátil HP es para ti? Va a encajar muy bien contigo si...:
- Eres estudiante universitario y necesitas un buen dispositivo para llevar a clase, hacer trabajos y estudiar en casa.
- Teletrabajas casi todos los días, o varios días a la semana, y sueles llevar el portátil siempre contigo.
- Pasas muchas horas delante de la pantalla y quieres cuidar tu vista.
- Necesitas un portátil de gama media que rinda bien, sin necesidad de gastarte dinero en un gama alta profesional.
Este portátil HP lo tiene todo, y su punto fuerte es que ahora te va a costar menos de 500€ (precio mínimo histórico) solo durante las ofertas de Black Friday 2025 de PcComponentes. ¡Date prisa!
