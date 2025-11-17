PcComponentes lo ha vuelto a hacer: este portátil HP superventas alcanza su precio mínimo histórico durante el Black Friday

Si tienes un ordenador portátil con varios años, seguramente haya pasado varias etapas de tu vida contigo. Lo utilizaste para ir a la universidad y hacer trabajos, y quizá ahora te acompaña para teletrabajar, como dispositivo de ocio o como el portátil que utilizáis toda la familia en casa. Pero si es demasiado antiguo, cada vez funciona más lento, la batería dura menos tiempo y se satura en cuanto abres un par de pestañas, te está mandando señales.

¿Ya te ocurre? Si llevas tiempo pensando en estrenar un portátil, no esperes a la Navidad para hacerlo, porque ya está aquí el Black Friday 2025 de PcComponentes. Las ofertas más potentes en tecnología están de vuelta con descuentos de hasta el 60% solo hasta el 30 de noviembre, y entre todos los chollos hemos fichado el portátil HP 15-fc0179ns 15.6". Un superventas que acaba de caer a su precio mínimo histórico (menos de 500€) solo por tiempo limitado durante las ofertas de Black Friday.

Lo más destacado de este portátil HP

Rendimiento muy fluido con el procesador AMD Ryzen 7 incluso en multitarea exigente.

32 GB de RAM para trabajar con programas pesados sin tirones.

Pantalla Full HD antirreflectante que puedes utilizar durante horas sin cansar la vista.

Almacenamiento SSD de 1 TB con velocidades de acceso muy altas.

Razones para comprarlo rebajado en el Black Friday

portátil HP 15-fc0179ns 15

El portátil HP 15-fc0179ns 15.6" es un dispositivo de gama media con un buen precio (ahora mejor) para quienes buscan potencia y buenas prestaciones sin complicarse mucho la vida. El procesador AMD Ryzen 7 proporciona una potencia inmediata incluso con tareas exigentes, y los 32 GB de RAM lo complementan muy bien en multitarea o con cualquier app abierta.

Además, se junta que la pantalla de este portátil es Full HD antirreflectante con unos gráficos Radeon integrados que rinden muy bien a la hora de editar, hacer tareas de diseño gráfico o consumir contenido en streaming. Y con una batería casi infinita y carga rápida que alcanza el 50% en solo 45 minutos.

¿Para quién es el portátil perfecto?

¿No sabes si este portátil HP es para ti? Va a encajar muy bien contigo si...:

Eres estudiante universitario y necesitas un buen dispositivo para llevar a clase, hacer trabajos y estudiar en casa.

Teletrabajas casi todos los días, o varios días a la semana, y sueles llevar el portátil siempre contigo.

Pasas muchas horas delante de la pantalla y quieres cuidar tu vista.

Necesitas un portátil de gama media que rinda bien, sin necesidad de gastarte dinero en un gama alta profesional.

Este portátil HP lo tiene todo, y su punto fuerte es que ahora te va a costar menos de 500€ (precio mínimo histórico) solo durante las ofertas de Black Friday 2025 de PcComponentes. ¡Date prisa!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.