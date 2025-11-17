¿Leer en papel o en digital? Estas son las ventajas de tener un eBook

Noticias relacionadas Los 10 móviles baratos del 2024 con mejores prestaciones

Si te gusta leer, seguro que muchas veces te has preguntado si es mejor el eBook o tienes que seguir siendo fiel a los libros en papel de toda la vida. La realidad es que no hace falta que te decantes por una opción o por otra, porque los dos son perfectamente compatibles y tienen su hueco en distintas situaciones. Por ejemplo, quizá disfrutes más comprándote la edición limitada en formato físico de un libro que tienes muchas de leer, y no te suponga ninguna molestia llevarlo en el bolso al trabajo para leer en el transporte público.

Pero si te vas de vacaciones y no quieres cargar con más de un libro, incluso si te gusta leer por la noche antes de dormir, sabes que lo más cómodo es un libro electrónico. Los dos formatos están hechos para convivir, así que nosotros hemos fichado el eBook Woxter Scriba 195 rebajado a menos de 60€ en las ofertas del Black Friday de MediaMakrt. ¿Quieres que te contemos por qué lo necesitas?

Puntos fuertes de este eBook

Pantalla E-Ink Pearl de alto contraste que reduce la fatiga visual y elimina los reflejos.

Sistema operativo optimizado y procesador muy potente para una navegación rápida.

Memoria interna de 4 GB para almacenar más de 2.000 libros y documentos.

Tamaños de letra personalizables y 16 niveles de gris para una lectura a tu gusto.

eBook Woxter Scriba 195: pantalla, capacidad, portabilidad y más

eBook Woxter Scriba

El eBook Woxter Scriba 195 es uno de los libros electrónicos con mejor relación calidad-precio del mercado. Una de las 'culpables' es su pantalla de 6 pulgadas con una resolución de 800 x 600 y hasta un 60% más de contraste que otras pantallas de tinta electrónica. ¿El resultado? Una lectura mucho más cómoda, tanto en la oscuridad como a plena luz del sol.

Además, sus 4 GB de memoria son más que suficientes para almacenar todos los títulos que tengas pendientes, incluso imágenes y documentos. Se suma también un sistema operativo optimizado y un procesador muy ágil que hace que navegar los menús sea rápido e intuitivo.

Ventajas de leer en un eBook vs. libro físico

Puedes seguir comprando libros en formato físico y al mismo tiempo aprovechar esta oferta de MediaMarkt en el eBook de Woxter. Aquí van algunas ventajas de hacerlo:

Puedes llevar cientos de libros en muy poco espacio.

Es posible ajustar el tamaño de la letra, el brillo y el contraste según tus necesidades o la situación.

La tinta electrónica reduce el cansancio visual y la fatiga.

La batería está hecha para leer durante semanas sin cargarlo.

Puedes añadir marcadores digitales, notas o hacer búsquedas dentro del texto.

¿Conocías todas estas ventajas? Si te gusta leer y todavía no tienes un eBook, deberías cambiar de opinión y aprovechar todas sus ventajas. ¡Cuesta menos de 60€ en el Black Friday de MediaMarkt!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.