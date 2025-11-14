PcComponentes tiene la oferta perfecta si quieres renovar tu móvil: el nuevo Motorola por menos de 250€

¿Llevas meses alargando la compra de un nuevo smartphone? Si te has arriesgado a que cualquier día deje de funcionar y llevas meses posponiendo la decisión, quizá has hecho mejor de lo que crees. Hace unos días que llegaron las ofertas del Black Friday 2025 a PcComponentes con descuentos de hasta el 60% hasta el 30 de noviembre. Y esto lo que significa es que puedes encontrar la última tecnología y las mejores marcas del mercado a precios más bajos que de costumbre.

Por ejemplo, hemos fichado el nuevo Motorola Edge 60 Fusion (un gama media que salió al mercado en abril de este año) rebajadísimo y a un precio mínimo histórico. Ahora cuesta menos de 250€, así que aprovecha que has alargado la decisión y llévatelo ahora, porque nunca ha estado tan barato.

Lo mejor de este móvil Motorola

Pantalla pOLED de 6,67 pulgadas con brillo extremo para trabajar o jugar.

Cámara Sony de 50 MP con estabilización óptica que mejora las fotos y vídeos (incluso de noche).

Batería de 5200 mAh con carga rápida para no depender de un enchufe.

Procesador MediaTek de 4 nm para multitarea y apps exigentes.

Por qué comprar el Motorola Edge 60 Fusion tirado de precio

motorola edge 60

El Motorola Edge 60 Fusion es un smartphone de gama media a un precio que en absoluto lo es. Tiene una pantalla curva con muy buena calidad y una tasa de refresco de 120 Hz. Además, el brillo alcanza niveles poco habituales en esta gama, así que podrás editar fotos, ver contenido HDR o jugar sin perderte ningún detalle. Y el audio Dolby Atmos también completa la experiencia.

En cuanto a la cámara, destaca el sensor Sony de 50 MP con estabilización óptica, grabación en 4K y modo noche avanzado. Además, con sus 5200 mAh de capacidad de la batería y la carga rápida TurboPower de 68W, tendrás autonomía suficiente para más de un día con un uso estándar.

¿Para quién es perfecto?

¿No sabes si este smartphone es para ti? Su precio lo es, y sus prestaciones seguramente también. Encaja contigo si:

Priorizas una buena pantalla para editar fotos, ver series o contenido en redes sociales.

Creas contenido (o eres aficionado a la fotografía) y quieres una cámara estable y que pueda grabar en 4K.

Pasas muchas horas fuera de casa y no quieres quedarte sin batería en medio día.

Buscas un Android rápido, fluido y sin cargas pesadas.

Este Motorola es una supercompra, así que aprovecha que ahora está rebajado a menos de 250€ solo durante el Black Friday de PcComponentes. Y ojo, porque es una oferta solo disponible por tiempo limitado.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.