Adelanta los regalos de Navidad con esta Nintendo Switch 2 rebajada en AliExpress: ¡más de 120€ de descuento!

Si tus hijos llevan meses pidiéndote la consola Nintendo Switch 2 para Navidad, o directamente te alucinan los juegos y te apetece darte ese capricho, AliExpress tiene un descuento que va a tirar por tierra todas las excusas que hayas puesto hasta ahora. Acaban de rebajar más de 120€ la Nintendo Switch 2 solo durante la Promo del 11.11, que termina el 19 de noviembre a medianoche.

Por tanto, si haces tu compra en los próximos días te puedes llevar esta superoferta en un pack con el Mario Kart World incluido. Además, vuelven los códigos descuento AliExpress 11.11 para que ahorres más en tus compras (válidos en todos los productos enviados a España que tengan la etiqueta 'Promo 11.11', no válidos en productos virtuales ni acumulables con otras promociones). Tan fácil como aplicarlos en el carrito, ¡y a ahorrar todavía más!

ESPANOLES03 : 3€ de descuento en compras superiores a 15€.

: 3€ de descuento en compras superiores a 15€. ESPANOLES05 : 5€ de descuento en compras superiores a 29€.

: 5€ de descuento en compras superiores a 29€. ESPANOLES12 : 12€ de descuento en compras superiores a 69€.

: 12€ de descuento en compras superiores a 69€. ESPANOLES20 : 20€ de descuento en compras superiores a 129€.

: 20€ de descuento en compras superiores a 129€. ESPANOLES40 : 40€ de descuento en compras superiores a 249€.

: 40€ de descuento en compras superiores a 249€. ESPANOLES60 : 60€ de descuento en compras superiores a 369€.

: 60€ de descuento en compras superiores a 369€. ESPANOLES75 : 75€ de descuento en compras superiores a 469€.

: 75€ de descuento en compras superiores a 469€. ESPANOLES03ES85: 85€ de descuento en compras superiores a 549€.

Lo más destacado de esta consola Nintendo

Pantalla LCD de 7,9'' con un salto importante en calidad y tamaño.

Joy-Con rediseñados, con conexión magnética y modo ratón incorporado.

Audio espacial 3D que mejora la inmersión en juegos.

Gráficos avanzados con resolución en TV de hasta 4K y 120 fps.

Así es la Nintendo Switch 2

Nintendo switch2 mario kart

La Nintendo Switch 2 es la consola de moda, y ahora te la puedes llevar en AliExpress por menos de 450€ con el juego Mario Kart World incluido en el pack. Este modelo ha dado un paso hacia delante importante con respecto a la versión anterior, porque tiene un panel más grande y nítido, una resolución de hasta 4K en modo TV y audio espacial 3D que mejora la experiencia. Lo notarás sobre todo en juegos de conducir, aventuras o shooters.

La consola viene con 256 GB de almacenamiento interno, ampliable mediante una microSD. Además, el pack incluye la base para TV, los Joy-Con con sus correas, soporte, adaptador de corriente y cable HDMI.

Cómo y cuándo aprovechar la Promo del 11.11 de AliExpress

Aunque el 11 del 11 ya haya pasado, a la promo de AliExpress todavía le quedan varios días. Desde entonces, tienen descuentos de hasta el 80% en miles de productos de primeras marcas y de todas las categorías, y se alargarán hasta el 19 de noviembre a medianoche. Por tanto, todavía te queda todo el fin de semana y parte de la próxima semana para hacer tus compras.

Estas ofertas de AliExpress en noviembre son una buena excusa para adelantar las compras navideñas o darte ese capricho que llevas tanto tiempo queriendo. Además, no olvides aplicar los cupones descuento AliExpress en el carrito antes de finalizar la compra. ¡Ahorrarás mucho más!

Ahora que ya sabes cómo aprovechar la Promo del 11.11 de AliExpress y que todavía te quedan varios días por delante, solo tienes que comprar esta consola Nintendo y llevártela baratísima. ¡Regalazo de Navidad!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.