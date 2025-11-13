¿Te gusta la Navidad? Necesitas empezar la cuenta atrás con este calendario de Adviento Nivea para cuidarte la piel

Noticias relacionadas Las mejores cremas antirozaduras relación calidad-precio del 2025

¿La Navidad es una de tus épocas favoritas? Entonces, seguro que estás de acuerdo con nosotros en que tener un calendario de Adviento es la mejor manera de empezar la cuenta atrás. Antes, los más habituales eran de chocolate y perfectos para los más pequeños, pero hoy los podemos encontrar de prácticamente todo lo que imagines. Y los de maquillaje o belleza tienen mucho tirón.

Es más, Miravia acaba de rebajar en sus ofertas del 11:11 el calendario de Adviento de Nivea 2025 para cuidar, hidratar y mimar la piel. Incluye 24 sorpresas que tendrás que abrir cada día, del 1 al 24 de diciembre. Lo mejor es que si aprovechas la oferta para comprarlo hoy, te lo llevas por menos de 35€, en lugar de los 60€ que cuesta habitualmente. ¡Un chollo!

Puntos fuertes de este producto navideño

Con 24 productos que combinan los clásicos de Nivea con otros accesorios de belleza exclusivos (algunos en tamaño real y otros mini para viajar).

Perfectos para utilizar en el rostro, cuerpo, labios y manos.

Presentación muy elegante con un diseño navideño (ideal para ti o para regalar).

Cómo es y qué trae el calendario de Adviento de Nivea

calendario de Adviento Nivea

El calendario de Adviento de Nivea 2025 te va a hacer vivir la cuenta atrás para la Navidad de la manera más especial posible y con 24 ventanitas con productos y accesorios. Incluye desde los clásicos de la marca que todos conocemos y llevamos años utilizando hasta otros nuevos productos en formato minitalla para que los pruebes.

Lo que más nos gusta es que tiene un diseño festivo que podrás reutilizar para cualquier otro fin navideño. Y, por supuesto, abrirlo tú misma o regalarlo a alguien especial. ¿No vas a aprovechar su superprecio?

Opiniones del calendario de Adviento de Nivea

Hay quien no se ha podido resistir ya a lo bonito que es el calendario de Adviento de Nivea, y esto es lo que opinan:

"Me ha sorprendido todo: el embalaje, el tamaño y la presentación. Es de los pocos calendarios de Adviento que vienen supercompletos. Además, la marca es incuestionable y son buenos productos".

"Ha sido un regalo y le ha gustado mucho. Son productos de calidad y que van muy bien".

"Me gusta mucho. Para mí, es el mejor calendario de Adviento que he comprado, trae muy buenos productos y de buen tamaño la mayoría".

Este calendario de Adviento de Nivea es uno de los beauty calendar más bonitos y perfectos para la Navidad 2025, así que aprovecha que está rebajado en Miravia solo hoy. ¡Prohibido abrirlo hasta el 1 de diciembre!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.