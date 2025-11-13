Si te gusta cuidarte la piel, Cecotec acaba de rebajar el dispositivo que vas a querer regalarte esta Navidad

Noticias relacionadas Las 10 mejores depiladoras faciales relación calidad-precio del 2024

Hacerse la skincare a diario está bien, pero si de verdad quieres cuidar tu piel y 'profesionalizar' tu rutina, necesitas un cepillo de fototerapia facial. Es un pequeño dispositivo con distintas luces LED de colores, y cada una tiene una función en la piel. Por ejemplo, la luz roja es perfecta para reducir los signos de la edad y la azul reduce la inflamación y controla el exceso de grasa. ¿Imaginas la bomba que puedes ser si lo combinas con una buena rutina de skincare y eres constante?

Si ya has empezado a pensar en tus regalos (o autorregalos) de Navidad, tienes que incluir en la lista el cepillo de fototerapia FaceCare Face&Neck Pro de Cecotec, ahora rebajado a menos de 35€ durante el Black Friday 2025. Es el regalo perfecto para que te hagan, para hacerte tú o para alguien especial que adore cuidarse la piel. ¡Vas a acertar de lleno!

Puntos fuertes de este cepillo de fototerapia facial

Tiene 3 luces LED (roja, azul y verde) para tratar distintos problemas de la piel.

5 niveles de intensidad EMS que estimulan el colágeno y mejoran la firmeza.

Incluye vibración y calor para potenciar la absorción de los productos de tu rutina.

Forma curvada y cabezal de aluminio que se adapta a los contornos del rostro.

Así es el FaceCare Face&Neck Pro de Cecotec

cepillo de fototerapia FaceCare Face&Neck Pro Cecotec

El cepillo de fototerapia FaceCare Face&Neck Pro de Cecotec es el dispositivo que le falta a tu rutina de skincare. Tiene un diseño muy ergonómico y un cabezal de aluminio que distribuye muy bien la energía para conseguir resultados visibles desde las primeras semanas. El 'secreto' está en sus tres modos de uso con luz LED, EMS, vibración y calor:

Tighten Mode (luz roja): estimula la producción de colágeno, reduce arrugas y mejora la elasticidad.

Brighten Mode (luz verde): revitaliza la piel y mejora la luminosidad.

Soothe Mode (luz azul): calma, desinflama y controla el exceso de sebo, ideal para pieles sensibles.

Además, el dispositivo te guía durante todo el proceso y te avisa cada 60 segundos para que cambies de zona.

Cómo introducir la fototerapia facial en tu rutina de belleza

Introducir este cepillo de fototerapia de Cecotec rebajado es superfácil, solo necesitas dedicarle unos pocos minutos al día como último paso de la rutina. De hecho, mejorará la absorción de todos los productos.

Empieza con la luz azul si tienes la piel sensible, con exceso de grasa o si estás pasando por una época de estrés. Pasa a la verde para revitalizarla e introduce la luz roja un par de veces a la semana (según tu edad y las necesidades de la piel) si quieres controlar los signos de la edad. Lo importante es que crees tu propia rutina según cómo sea tu rostro y seas constante, porque en unos pocos días notarás los resultados.

¿Es o no el mejor regalo de Navidad si te gusta cuidarte? Pídeselo a quien quieras o date un capricho, porque vas a acertar de lleno. ¡Y aprovecha ahora que está rebajado a menos de 35€ en el Black Friday de Cecotec!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.