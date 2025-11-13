Así es la cafetera espresso que AEG acaba de rebajar para convertirte en un barista profesional

Hay pocas cosas que sepan tan bien como una taza de café recién hecho, ¿estás de acuerdo? Y sabe mucho mejor ahora que llega el frío, que pasamos más tiempo en casa y que ya hemos sacado la ropa más calentita y las mantas. Pero si no consigues prepararlo en casa igual que en tu cafetería favorita, es porque no tienes una cafetera espresso. Aunque una cafetera de cápsulas sea infinitamente más cómoda, es más difícil que tu casa huela a café recién hecho.

Con una máquina de café espresso podrás controlar todo el proceso (desde la presión hasta la temperatura), y lo mejor es que han evolucionado tanto que puedes conseguir resultados profesionales sin ocupar media encimera ni gastarte un dineral. Ahora te lo ponemos fácil, porque acabamos de fichar en el Black Friday de AEG la máquina de café espresso AEG Gourmet 6 top ventas rebajada a solo 155€ (costaba más de 200€). Te contamos todo lo que tienes que saber.

Lo mejor de este producto

Presión de 15 bares para una extracción intensa y un buen sabor.

Tecnología Thermo Block para controlar la temperatura y conseguir cafés siempre perfectos.

Pantalla táctil intuitiva con función Auto-Shot para la cantidad perfecta en cada taza.

Incluye espumador de leche para que tus cafés tengan siempre la espuma perfecta.

Qué es y cómo utilizar esta cafetera espresso

cafetera espresso AEG

Esta cafetera espresso de AEG es todo lo que necesitas si quieres disfrutar de un buen café con calidad profesional sin moverte de casa, aunque no tengas ni idea y no lo hayas hecho nunca. Tiene un diseño muy compacto (solo 14 cm de ancho) y un acabado en gris antracita que le va a dar incluso un toque elegante a tu cocina, o a tu coffee corner.

Es muy fácil extraer todo el aroma y el sabor del café a través de los granos, y que cada taza tenga el sabor y el aroma que más te gusta. Además, incluye un set de filtros con una pieza compatible con cápsulas, así que podrás alternar entre café molido y monodosis. ¡Por solo 155€!

Black Friday de AEG: descuentos y cómo aprovecharlo

El Black Friday 2025 llegó hace unos días a AEG con cientos de ofertas en toda su gama de electrodomésticos. Por eso, durante este Black November encontrarás ofertones en cafeteras espresso como esta, pero también en horno, placas de cocina, lavadoras, secadoras, robots de cocina y muchos más pequeños y grandes electrodomésticos.

Son algunas de las rebajas más potentes de todo el año en AEG, y solo tienes que añadir al carrito los productos que te interesen antes de que suban de precio. Sin trucos ni códigos descuento. Eso sí, hay algunos bestsellers tan baratos que ya están volando. ¡Date prisa!

No vas a encontrar una cafetera espresso más cómoda, fácil de usar ni tampoco más barata, así que aprovecha el precio que tiene en el Black November de AEG. ¡Nos encanta!

